Oberhausen: Ex-Liebespaar streitet heftig um eine Kette

Das Amtsgericht Oberhausen verurteilte einen 58-Jährigen wegen eines minderschweren Falls von versuchtem Raub sowie einfacher Körperverletzung zu einer Geldstrafe. Ein Streit des Oberhauseners mit seiner Ex-Freundin war wegen einer Kette außer Kontrolle geraten.

Zwischen 15 und 30 Euro kostete der Liebesbeweis in Form einer Herzhälfte, den der Verurteilte seiner damaligen Freundin schenkte – verbunden mit der Vereinbarung, das Stück bei einer Trennung zurückzugeben. Es kam tatsächlich zur Trennung, aber über die Rückgabe geriet das Ex-Paar am 31. Mai 2018 in einen folgenschweren Streit.

Versuchter Raub, Handgemenge und Schnittverletzungen

Die verbale Auseinandersetzung wurde körperlich, wie der Oberhausener vor Gericht zugab: Er versuchte der Frau die Kette vom Hals zu reißen, im Handgemenge zerbrachen Tassen und eine Schüssel – an denen sich die Ex-Freundin Schnittverletzungen zuzog. Der 58-Jährige verließ daraufhin die Wohnung.

Die Tatsachen, dass mit der Geschädigten eine Vereinbarung bestand und der Verurteilte bislang nicht aktenkundig geworden war, veranlassten Richter Marc Voosen dazu, den versuchten Raub als minderschweren Fall einzustufen – sonst hätte dem Oberhausener eine Freiheitsstrafe gedroht. Nach kurzer Beratung setzte Voosen das Strafmaß auf 90 Tagessätze à 40 Euro fest, außerdem muss der 58-Jährige die Prozesskosten bezahlen.

Verteidigung verzichtet auf Einspruch

Das Urteil ist rechtskräftig, denn der Oberhausener und seine Verteidigerin Martina Große-Lamka verzichteten auf Einspruch. Der 58-Jährige wolle mit dem Ganzen abschließen, betonte die Anwältin. Wohl auch, weil der Streit für den Verurteilten mit kaputten Autoscheiben und einem Krankenhausbesuch ein böses Nachspiel hatte.