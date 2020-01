Oberhausen: Exhibitionist belästigt Frauen vor Krankenhaus

Am Montag belästigte ein noch unbekannter Täter zwei Frauen in Osterfeld, eine davon vor dem Haupteingang des Marien-Hospitals.

Ein Exhibitionist hat am Montagmorgen kurz nacheinander zwei Frauen in Oberhausen belästigt. Die beiden Opfer reagierten jedoch beherzt und schrien den Täter laut an. In beiden Fällen flüchtete der Mann.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr an der Heinestraße in Osterfeld. Der Mann lief laut Polizeibericht zielstrebig auf eine Fußgängerin zu. In Höhe der Hausnummer 29 blieb er auf dem Gehweg stehen, öffnete den Reißverschluss seiner Hose und onanierte.

Polizei Oberhausen sucht Zeugen

Gegen 8.40 Uhr bemerkte dann eine weitere Frau den Täter vor dem Haupteingang des Marienhospitals an der Nürnberger Straße. Der Mann kam er aus Richtung Völklinger Straße entgegen – mit der Hand an seinem Geschlechtsteil. Am Krankenhaus stellte sich der Mann dann provokativ neben die Frau und onanierte. Die rief mit dem Handy die Polizei.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Der Exhibitionist ist laut Aussage der Frauen 18 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er soll ein jugendliches Gesicht sowie dunkle Haare haben und schlank sein. Sein äußeres Erscheinungsbild beschreiben die Frauen als südländisch. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet, die Kapuze der Jacke trug er über dem Kopf. Er hatte einen Rucksack dabei.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0208-8260 oder per E-Mail entgegen: Poststelle.Oberhausen@Polizei.nrw.de