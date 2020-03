Oberhausen: Experten präsentieren den Masterplan Tourismus

Oberhausen. Wie kann Oberhausen attraktiver für Touristen werden? Experten haben ein Jahr lang beraten und präsentieren nun ihre Ergebnisse.

Was wünschen sich Verantwortliche und Bürger, um Oberhausen attraktiver zu machen. Was kann man tun, um möglichst viele dieser Wünsche auch in die Tat umzusetzen? Fragen wie diese sollen bei der Abschlusspräsentation zum „Masterplan Tourismus“ beantwortet werden. Bürger sind herzlich zu Ergebnissvorstellung, Interviewrunde mit Experten und weiteren Kurz-Workshops eingeladen: Donnerstag, 26. März, 18 bis ca. 20.30 Uhr, im Tagungsraum des LVR-Industriemuseums an der Hansastraße 18.

Im April vergangenen Jahres wurde der Masterplan auf den Weg gebracht. Beteiligt waren Vertreter aus Politik, Stadtverwaltung, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Ausgangspunkt: Oberhausen braucht aus Experten-Sicht eine neue Tourismus-Strategie und mehr originelle Ideen, um von anderen Städten im Ruhrgebiet aus touristischer Sicht nicht abgehängt zu werden. Erlebnis-Inszenierungen beim Einkaufen oder auch Standorte für die vor allem bei jungen Leuten beliebten Handy-Selfies waren nur zwei Vorschläge.

Diese Experten sitzen auf dem Podium

Betreut wurde der Prozess vom Kölner freizeit- und Tourismusberater Ift, die zweite Projektphase ist nun abgeschlossen. Die Experten präsentieren im Industriemuseum, was sie sich in knapp einem Jahr alles überlegt haben und welche konkreten Maßnahmen und Projekte sie der Stadt Oberhausen empfehlen.

Eröffnet wird die Veranstaltung durch Oberbürgermeister Daniel Schranz. Als Podiumsgäste werden Uschi Wischermann (Dehoga, Parkhotel Oberhausen), Jeanette Schmitz (Gasometer-Geschäftsführerin), Axel Biermann (Ruhr Tourismus GmbH), Marcus Remark (Centro Oberhausen), Ralf Güldenzopf (Stadt Oberhausen) und Rainer Suhr (Wirtschafts- und Tourismusförderung) erwartet.

Bürger, die sich vor Ort informieren und sich und ihre Ideen in Kurzworkshops einbringen möchten, sollten sich anmelden: info@owtgmbh.de, Stichwort „Masterplan“.