Oberhausen. 10.000 Euro Schaden entstand in der Nacht zu Montag bei einer Serienkollision an der Virchowstraße.

Oberhausen: Fahrer löst nachts Serienkollision von Pkw aus

In der Nacht zu Montag gegen 1.15 Uhr befuhr ein 28-jähriger gebürtiger Essener mit seinem Pkw die Virchowstraße in östlicher Richtung. Er kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem Fahrzeug einen geparkten Pkw, den er auf ein weiteres Auto aufschob. Er gab an, dass er kurz abgelenkt gewesen sei.

Die eingesetzten Beamten hatten schnell einen Verdacht, was die Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte. Der 28-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde in die Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnte der Unfallfahrer auch nicht vorweisen. Ebenfalls hat der Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz. Der Mann wurde daher vorläufig festgenommen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.