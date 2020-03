Oberhausen: Fahrradfahrer demonstrieren für sichere Radwege

Oberhausen. Das Bündnis „Oberhausen sattelt um“ lädt zur Fahrrad-Demo. Teilnehmer radeln von Sterkrade zum Centro und passieren dabei gefährliche Stellen.

Ein lückenloses, sicheres und komfortables Fahrradwegenetz fordert das Aktionsbündnis „Oberhausen sattelt um“. Für ihre Ziele demonstrieren dessen Mitglieder am Samstag, 14. März, passenderweise mit einer Fahrrad-Demo.

Um 11 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Center Point in Sterkrade an der Steinbrinkstraße. Wer in Alt-Oberhausen starten möchte, kann sich um 10 Uhr Radlern am Stadtteilladen „Anna 28“ an der Annabergstraße 28 anschließen. Die gemeinsame Tour endet am Centro.

Auf ihrem Weg werden die Radler auch gefährliche und schwer zu bewältigende Abschnitte passieren. „An einigen dieser Stellen machen wir deutlich, wo wir dringend Handlungsbedarf sehen, um das Radfahren in Oberhausen sicherer und bequemer zu gestalten“, heißt es in der Ankündigung. Die Stadt Oberhausen sollte mindestens 25 Euro pro Kopf und Jahr in die Fahrradinfrastruktur investieren, so die Forderung des Bündnisses.