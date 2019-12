Oberhausen: Fan eröffnet 2020 privates Star-Wars-Museum

Der neunte Teil der Star-Wars-Saga läuft gerade in den deutschen Kinos an und lässt die Herzen der Fans wieder höher schlagen. Die sollten dann auch gleich für das kommende Jahr einen Besuch in Oberhausen einplanen. Denn im Frühjahr 2020 eröffnet Thomas Dommerdich, der wohl größte Star-Wars-Fan der Stadt und leidenschaftlicher Hobby-Sammler, sein privates Star-Wars-Museum. Der Oberhausener erfüllt sich damit einen langgehegten Traum. Doch möglich wurde das Projekt erst aufgrund einer Katastrophe.

Eigentlich stand das Eröffnungsdatum schon fest: Am 6. Dezember 2019 sollte ein bekannter deutscher Star-Wars-Autor aus seinem neuen Roman lesen und das Museum von Thomas Dommerdich an der Emmericher Straße 62 in Schmachtendorf mit einem kleinen feierlichen Event einweihen. Wie so oft kam bei dem umtriebigen 52-Jährigen, der als „Imperathomas“ ehrenamtlich Spenden für krebskranke Kinder sammelt und ihnen mit der Hilfe von Star Wars Hoffnung und Freude schenkt, Einiges dazwischen.

Star-Wars-Museum auf zwei Etagen in Oberhausen

Zwei große Sci-Fi-Helden mal ganz klein: Chewbacca und Han Solo als Sammelfiguren des bei Fans begehrten japanischen Herstellers Kotobukiya. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Seit dem Umzug der Familie in den Stadtnorden sind längst noch nicht alle Kartons mit den Star-Wars-Memorabilien ausgepackt, einige Regale und Vitrinen im Keller und im „Laden“ im Erdgeschoss muss Thomas Dommerdich erst noch füllen. Der Schriftzug für die gut einsehbare Schaufensterzeile zur Emmericher Straße lässt ebenfalls auf sich warten. Auf den beiden Etagen entsteht dort auf etwa 50 Quadratmetern sein kleines Privatmuseum.

„Ich arbeite mit Hochdruck an der Fertigstellung“, berichtet der Star-Wars-Fan. „Ich hatte aber schon ein paar Besucher hier, die es nicht abwarten konnten. Sie haben mich im Laden gesehen und natürlich haben sie eine kleine Führung bekommen und waren echt begeistert.“

Grund für die Begeisterung ist die unermessliche Kollektion von Star-Wars-Fanartikeln, die Thomas Dommerdich in den letzten 20 Jahren zusammengetragen hat. Denn die Space Opera um die Familie Skywalker beschränkt sich seit nunmehr vier Dekaden nicht nur auf die Leinwand, sondern ist zu einem eigenen Kosmos von Merchandising-Produkten geworden. Es gibt heute eigentlich keinen Gegenstand, den man nicht auch mit Bezug zu Star Wars kaufen kann – für Sammler zugleich Fluch und Segen.

Seltene Star-Wars-Figuren, Repliken und Filmrequisiten

Nur 1000 Exemplare gibt es von der originalgetreuen Replik des Helmes von Darth Vader, den Schauspieler David Prowse im ersten Star-Wars-Film „Eine neue Hoffnung“ trug. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Thomas Dommerdichs privater Museumsschatz erstreckt sich über eine beeindruckende Bandbreite von (seltenen) Figuren aus aller Welt, Bausätzen, Spielen, Kleidung und originalgetreuen Nachbauten von Filmrequisiten. Daneben besitzt er eine umfangreiche Bibliothek aus Büchern, Comics und Zeitschriften bis hin zu Briefmarken und Telefonkarten.

Stolz ist der Vater zweier Söhne auf seine große R2D2-Sammlung – das ist der kleine piepsende Droide, der so aussieht wie eine Thomas-Birne, die im Revier zur Stahlproduktion eingesetzt wurde (googeln Sie das ruhig mal) – vom Schlüsselanhänger bis zum Geldspielautomaten.

Leidenschaftlicher Sammler seit 20 Jahren

Um die Jahrtausendwende hat den Oberhausener die Sammelleidenschaft gepackt. Nach seiner nervenaufreibenden Zeit bei der Bundeswehr, der er knapp zwölf Jahre diente, suchte er „Etwas zum Runterkommen“. An den „Krieg der Sterne“ hatte er immer schon schöne Erinnerungen, hatte er den Auftakt der Saga doch schon als kleiner Junge 1978 in den Kinos gesehen, als der Film hierzulande rauskam. Mit Hilfe von E-Bay, weltweiter Kontakte in die Fan- und Sammlerszene und dem Besuch zahlreicher Trödelmärkte wuchs so über die Jahre eine beachtliche Kollektion heran.

Ein Konzept-Entwurf von Kopfgeldjäger Boba Fett, wie er letztlich aber nicht im Film verwendet wurde. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Dass diese noch besteht, ist ein wahres Wunder. „Was Besucher hier sehen, sind nur noch die letzten 20 Prozent meiner Sammlung“, erzählt Thomas Dommerdich. Vor knapp einem Jahr drohte eine Katastrophe alles zunichte zu machen. Am 23. Dezember 2018, einen Tag vor Heiligabend, sorgte ein Kabelbrand in der Wohnung der Familie für ein unsägliches Feuer, das die Räume zerstörte und den Großteil seiner gesammelten Stücke vernichtete. Nur die Sachen, die im Keller lagerten, blieben übrig. „Mir blutet heute noch das Herz, wenn ich daran denke“, sagt Thomas Dommerdich mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Brand vernichtete Großteil der Sammlung

Oberhausen Hier geht’s in die weit, weit entfernte Galaxie Wenn alles gut läuft, will Thomas Dommerdich Ende Februar, Anfang März 2020 einem interessierten Publikum die Welt der Star-Wars-Saga in seinem Museum näherbringen. In dem privaten Museum an der Emmericher Straße 62 sollen künftig Szene-Events wie Tauschbörsen, Lesungen und Signierstunden stattfinden. Vor Jahren hat der Oberhausener bereits einen ersten Versuch gestartet, allerdings rein digital. Für das Thomas Dommerdich Star Wars Online Museum (TDSoM) hat er seine Schätze größtenteils gescannt und katalogisiert. Es zeigt heute einen Großteil der zerstörten Sammlung auf www.meine-star-wars-sammlung.de

Denn er hatte letztlich Glück im Unglück. Als er den Vorfall auf Facebook bekanntmachte, rollte eine Welle der Spendenbereitschaft aus der Star-Wars-Community an. Dadurch konnte er seine Sammlung wieder aufstocken. Und als ein Freund die zeitweise wohnungslose Familie auf das Haus an der Emmericher Straße mitsamt Ladenzeile aufmerksam machte, war das für den Über-Fan ein Glückstreffer.

Als die Zusage vom Vermieter kam, war für ihn klar: „Jetzt kann ich mir endlich meinen Wunschtraum erfüllen und ein echtes Museum aufbauen.“ Bald dürfen Neugierige bei freiem Eintritt zu Dommerdichs nach Hause kommen und sich vom Star-Wars-Fieber anstecken lassen. Dann können sie dort auch die originalgetreue Replik des Helms von Bösewicht Darth Vader bestaunen, den es nur 1000 Mal auf der Welt gibt.