Oberhausen: Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Zimmerbrand auf der Taunusstraße im Ortsteil Tackenberg ist am Dienstag, 31. März, eine Frau schwer verletzt worden. Gegen 21.20 Uhr am Abend ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Demnach hatte eine Frau Rauch aus einer Wohnung an der Taunusstraße entweichen sehen.

Als der Löschzug der Feuerwache zwei an Ort und Stelle eintraf, stellten die Einsatzkräfte einen Brand in einer Erdgeschosswohnung eines zweieinhalbgeschossigen Wohngebäudes fest. Laut Feuerwehr brannte ein komplettes Zimmer.

Die Brandursache ist unklar - Polizei ermittelt

Die Feuerwehrleute verschafften sich Zugang zur Wohnung und fanden schließlich auf dem Balkon eine Frau mit schweren Verletzungen vor. Diese konnte schnell gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die restlichen fünf Bewohner hatten sich nach Angaben der Feuerwehr bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig und unverletzt ins Freie retten können.

Der Wohnungsbrand konnte unverzüglich gelöscht werden. Der Feuerwehr gelang es ebenso schnell, das Gebäude vom Rauch zu befreien. So durften alle Bewohner nach dem einstündigen Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurück.Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.

