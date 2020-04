Oberhausen: Frau stirbt nach Brand durch Handyladekabel

Oberhausen. Die gerettete Oberhausenerin (68) ist am Mittwoch ihren schweren Verletzungen erlegen. Ursache für den Wohnungsbrand war ein defektes Ladekabel.

Die Oberhausenerin, die am Dienstagabend, 31. März, von der Feuerwehr aus ihrer brennenden Wohnung an der Taunusstraße gerettet werden konnte, ist am Mittwoch, 1. April, im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei jetzt auf Nachfrage mit.

Die Ermittler stellten auch die Brandursache fest, die am Dienstag noch unklar war. Offenbar hatte ein defektes Handyladekabel den verheerenden Zimmerbrand ausgelöst.

Mit schweren Verbrennungen auf dem Balkon gefunden

Das Feuer war in der Erdgeschosswohnung der 68-Jährigen im Ortssteil Tackenberg ausgebrochen. Nachbarn hatten Rauch aus der Wohnung kommen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden die Frau mit schweren Verbrennungen auf ihrem Balkon vor und retteten sie aus dem Gebäude. Sie wurde unmittelbar darauf in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Bewohner des Hauses wurden durch das Feuer nicht verletzt. Sie konnten bereits am Dienstagabend wieder in ihre Wohnungen zurück.

