Oberhausen. Sportangebote in Oberhausen ausprobieren und andere Frauen kennen lernen: Das bietet der „Ladys Sports Day“. Der Vorverkauf für März läuft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Frauen können Fitness-Trends ausprobieren

Die Premiere gab’s 2019 und weil das Konzept so gut ankam, hat das Frauen-Netzwerk im Stadtsportbund Oberhausen eine Wiederauflage organisiert: Der zweite „Ladys Sports Day“ findet am Samstag, 7. März, von 14 bis 18 Uhr in der Schillerschule an der Arminstraße 2a statt.

In diesem Jahr stehen acht Kurse zur Auswahl, in denen die Teilnehmerinnen Fitness-Angebote und Sportarten kennen lernen können. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro sind noch zu haben (inklusive Snacks, Kaffee und Kuchen). „Der Vorverkauf ist hervorragend angelaufen und einige Eintrittskarten sind bereits verkauft“, berichtet Ulrike Köhler, Frauenreferentin beim Stadtsportbund. Sie freut sich mit ihrem Team auf den besonderen Tag und rät interessierten Frauen, sich möglichst schnell anzumelden, da die Eintrittskarten begehrt seien.

Acht Kurse zur Auswahl

Die Teilnehmerinnen können unter acht Kursen wählen und an drei von diesen an dem Aktionstag teilnehmen. Es gibt „Fit im Wasser“, „Aroha“ (Fitness für Gesäß, Oberschenkel Bauch), „Fitnessboxen“, „Faszientraining“ oder „Tabata“ (kurze Trainingseinheiten mit hoher Belastung). Bei „Jumping Fitness“ wird auf Trampolinen zu flotter Musik gesprungen. Etwas ruhiger geht es bei beim „Tai Chi“ und im Kursus „Entspannung/Stressbewältigung“ zu.

Im Verein weitermachen

„Die Kursauswahl ist in diesem Jahr vielfältiger und für jede Frau ist etwas dabei“, meint Stadtsportbund-Geschäftsführerin Sabine Grajewski. Alle Kurse könnten auch in Oberhausener Sportvereinen weitergeführt werden. „Sollten Teilnehmerinnen also am ‘Ladys Day’ Blut geleckt haben, können sie sich direkt bei der Übungsleiterin informieren.“

Das Frauen-Netzwerk hat Flugblätter samt Anmeldezettel im ganzen Stadtgebiet verteilt. Für die Anmeldung sollten Interessentinnen den Anmelde-Abschnitt heraustrennen und in der SSB-Geschäftsstelle abgeben (Sedanstraße 34). Dort werden die Eintrittskarten herausgegeben und dort gibt es auch noch Flyer. Weitere Informationen: 0208 825 3121.