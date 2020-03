Oberhausen. Was Druck erzeugt, kann krank machen. Die Frauengesundheitstage Oberhausen nehmen die Ansprüche an Frauen, eigene und die von außen, aufs Korn.

Die Erwartungen an Frauen sind nicht gering: Schön und schlank sollen sie sein, eine Traumpartnerin, erfolgreich im Beruf, eine gute Mutter, eine sorgende Tochter für die alten Eltern, eine stets gesprächsbereite Freundin. Aber die Anspruchshaltung kommt nicht nur von außen – Frauen sind auch gut darin, sich selbst Druck zu machen.

Das wissen die Macherinnen der Frauengesundheitstage Oberhausen. Die Lesungen, Seminare oder Infoabende stehen 2020 unter dem Motto „FrauenLos – MakelLos“. Wer allem und allen gerecht werden will, der läuft Gefahr, sich zu überfordern und krank zu werden. Weil aber die jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe nicht erst hinguckt, wenn die Frau schon in den Brunnen gefallen ist, geht es auch diesmal um Impulse, die Frauen stärken, die ihnen guttun. „Wir wollen auch darauf gucken, was gut und schön ist“, sagt Ute Schroer-Wülbeck vom Netzwerk Frauen und Gesundheit Oberhausen. Eine Prise Humor, die ja in allen Lebenslagen hilft, darf zusätzlich dabei sein.

„Calendar Girls“ zum Auftakt

Mit Humor geht es direkt bei der Auftaktveranstaltung los: Am Sonntag, 22. März, zeigt die Lichtburg an der Elsässer Straße 26 den Film „Calendar Girls“. Ältere Damen eines englischen Ortes entscheiden sich, beim alljährlichen Wohltätigkeitskalender mal nicht auf Blumenfotos zu setzen, sondern auf Pin-up-Posen – ihre eigenen. Der witzige Streifen mit Helen Mirren in einer der Hauptrollen beginnt um 12.15 Uhr, vorher gibt’s einen Sektempfang (ab 11.30 Uhr, Eintritt inklusive Getränke: 6 Euro).

Wie viel schön muss sein?

Selbstoptimierungs-Ratschläge und Schönheitsideale: Die einschlägigen Frauenzeitschriften sind voll davon. Sich mit den künstlichen und manipulativen Bildern der Schönheitsindustrie zu beschäftigen und einen neuen Blick auf sich selbst zu gewinnen ist das Anliegen eines Workshops am Montag, 23. März, in der Volkshochschule an der Langemarkstraße 19-21. „Modell oder Mäuschen – Wie viel schön muss sein?“ lautet der Titel des Seminars, das Resilienztrainerin Almuth Niemann leitet (Resilienz: psychische Widerstandfähigkeit). Von 9 bis 16 Uhr, Anmeldung: gleichstellungsstelle@oberhausen.de oder unter 0208-825-2050.

Die weibliche Lust in der Geschichte

Um die weibliche Sexualität geht es in dem Workshop „Mein Körper – Meine Lust“, der am Dienstag, 24. März, von 10 bis 12 Uhr in der „Kurbel“ an der Styrumer Straße 41 stattfindet. Dr. Christine Gathmann von Pro Familia Oberhausen wird über die Vorstellungen zur weiblichen Lust in verschiedenen Kulturen und Zeiten referieren – und wie diese Vorstellungen das Erleben von Frauen beeinflusst haben und beeinflussen. Anmeldung: 0208-99422-61.

Autorin Susanne Fröhlich liest am 25. März im Evangelischen Gemeindehaus in Oberhausen an der Nohlstraße. Foto: Gaby Gerster / dpa-tmn

Lesung mit Susanne Fröhlich

„Ausgemustert“ heißt das aktuelle Buch von Susanne Fröhlich. Die Autorin gastiert für eine Lesung am Mittwoch, 25. März, im Saal des Evangelischen Gemeindehauses an der Nohlstraße 2 (Einlass ab 18 Uhr, Beginn 18.30 Uhr). Was tun, wenn der Mann nach zwanzig Ehejahren plötzlich für eine viel Jüngere das gemeinsame Leben verlässt? Susanne Fröhlich erzählt vom „Kaltstart“ in ein neues Leben mit einem Tinder-Account und Männern, die auch auf Glückssuche sind. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten sind erhältlich bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Oberhausen, Schwartzstraße 73, beim Ev. Familien- und Erwachsenenbildungswerk, Marktstraße 154, bei der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung, Elsa-Brändström-Straße 11, und bei der Volkshochschule, Langemarkstraße 19-21.

Infoabend zum Thema Essstörung

Eine krasse Form von gestörter Selbstwahrnehmung, Perfektionsansprüchen und Selbstkontrolle sind Essstörungen wie die Magersucht. Über die verschiedenen Formen von Essstörungen, Ursachen und Auslöser berichtet Dr. Carmen Blaschke (Chefärztin Psychosomatik am Helios Klinikum Duisburg) bei einem Infoabend am Montag, 30. März, von 17.30 bis 19 Uhr im Seminarraum der Gleichstellungsstelle, Schwartzstraße 73. Dabei werden auch Möglichkeiten der Beratung und Behandlung aufgezeigt. Anmeldung per Mail an simone.johimski@oberhausen.de oder unter 0208-825-2984.

Körperbild und weibliche Lust

Anders als beim Mann sind die weiblichen Sexualorgane im Wesentlichen verborgen. In einer Veranstaltung am Dienstag, 31. März, von 18 bis 20 Uhr in der Pro Familia-Beratungsstelle an der Bismarckstraße 3 zeigt Sexualtherapeutin Dr. Christine Gathmann einen, auch verbalen, Zugang zum weiblichen Körper und seinen Lustzentren auf. Welche Worte benutzen wir? Und warum empfinden Frauen ihre Vulva als beschämend oder gar korrekturbedürftig? Anmeldung: 0208-867771.

Oberhausen Netzwerk Gesundheit Die Frauengesundheitsstage werden veranstaltet vom Netzwerk Frauen und Gesundheit Oberhausen. Das ist ein Zusammenschluss aus Vertreterinnen der „Kurbel“, der Gleichstellungsstelle der Stadt, des Ev. Familien- und Erwachsenenbildungswerks, vom Verein „Frauen helfen Frauen“, von der Kath. Erwachsenen- und Familienbildung, von Pro Familia, der Volkshochschule, vom Kommunalen Integrationszentrum, der Lebenshilfe und vom Bereich Gesundheit der Stadt. Der Workshop „Zeit für mich – Zeit für die Selbstliebe“ im Rahmen der Frauengesundheitstage am 4. April ist bereits ausgebucht.

Superfoods – Wundermittel für Schönheit und Wohlbefinden

Ob Chiasamen oder Avocado, die Liste von so genannten „Superfoods“ wächst. Ein Ernährungs-Update liefert das Seminar am Mittwoch, 1. April, von 19 bis 20.30 Uhr in der Kath. Erwachsenen- und Familienbildung, Elsa-Brändström-Straße 11 (Raum 201, Gebühr: 8 Euro). Barbara Fiebelkorn, Fachfrau für Ernährung, nimmt die Superfoods und die Erwartungen an diese Lebensmittel unter die Lupe. Mit regionalen Alternativen zu den weit gereisten Exoten. Anmeldung: 0208-85996-40 oder auf kefb.info.