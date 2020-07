Oberhausen: Gartenlaube brennt in Kleingartenanlage

In der Nacht zu Montag ist eine Gartenlaube an der Wasgenwaldstraße in Oberhausen ausgebrannt.

Oberhausen. In einer Kleingartenanlage ist in der Nacht zu Montag eine Gartenlaube ausgebrannt. Die Löscharbeiten waren schwierig.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Montag eine brennende Gartenlaube löschen. Anwohner hatten in einer benachbarten Kleingartenanlage an der Wasgenwaldstraße starken Rauch und Feuerschein gemeldet. Als die Einsatzkräfte an der Kleingartenanlage eintrafen, stand eine große Gartenlaube in Flammen.

Propangasflaschen erschweren Löscharbeiten

Die eingesetzten Atemschutztrupps bekämpften das Feuer von zwei Seiten, somit konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Hütten verhindert werden. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch zwei abströmende Propangasflaschen.

Durch die große Menge an brennbaren Materialien und die anschließenden Aufräum-und Nachlöscharbeiten waren die 18 Einsatzkräfte für ca. 90 Minuten am Einsatzort gebunden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Polizei eingeschaltet. (red)