Oberhausen: Gemeinde sucht Kinder für Mitmach-Musical

Oberhausen. Für das Musical „Esther – Königin von Susa“ sucht die Ev. Emmaus-Gemeinde in Oberhausen Mitspieler. Im Juni soll das Stück aufgeführt werden.

„Esther – Königin von Susa“ lautet der Titel des Mitmach-Musicals, das die Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde Oberhausen-Alstaden in diesem Jahr auf die Bühne bringen will. Ein erstes Treffen und Probenbeginn ist am Mittwoch, 11. März: Eingeladen sind Kinder zwischen fünfeinhalb und 14 Jahren, das Musical einzustudieren und Mitte Juni aufzuführen. Die Dauer der Aufführung wird etwa eine Stunde betragen.

Die Inszenierung des Kindermusicals wird in Zusammenarbeit mit den „Jungen Emmaus-Stimmen“ erarbeitet. Die Handlung spielt zur Zeit des persischen Großkönigs Xerxes und ist spannend wie ein Krimi. Sie steht im biblischen Buch „Esther“. Königin Vasthi widersetzt sich dem Befehl ihres Mannes und wird verbannt, woraufhin der Hof für den König eine neue Königin sucht. Der ehrgeizige Berater des Königs, Haman, zettelt eine Verschwörung an...

So entspinnt sich ein spannendes Spiel aus Macht, Liebe, Toleranz, Intrige und Mut. Zum ersten Treffen am Mittwoch, 11. März, um 16.30 Uhr im Gemeindehaus an der Bebelstraße 234 sind Eltern und Kinder zusammen eingeladen. Die Einstudierung findet in drei Phasen statt: Lieder kennenlernen, Rollen einstudieren und Lieder vertiefen, auf der Bühne agieren. Die musikalische und Gesamtleitung liegt bei Friedgard Schultner-Nöthe, die Regie wird erstmalig von zwei langjährigen Teilnehmerinnen geführt. Nähere Infos gibt es per Mail an kirchenmusik.alstaden@emmaus-ob.de.