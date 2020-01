Oberhausen. An zwei Standorten stellt die evangelische Kirchengemeinde Holten-Sterkrade die Weichen für ihr Gemeindeleben in Oberhausen neu.

Oberhausen: Gemeindehaus Mozartstraße wird zum Kindergarten

In diesem Januar stellt die Evangelische Kirchengemeinde Holten-Sterkrade an zwei Tagen die Weichen für die Zukunft zweier ihrer Standorte: Am Dienstag, 14. Januar, ist um 18 Uhr der Gottesdienst anlässlich der Entwidmung des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses an der Mozartstraße als Gottesdienststätte. Am 28. Januar um 18 Uhr vollzieht sich dann Gleiches im Evangelischen Gemeindehaus in Biefang. Auch hier findet also noch in diesem Monat der letzte Gottesdienst statt.

Beide Entwidmungen sind Teil des aktuellen Reformprozesses, mit dem sich die Großgemeinde im Stadtnorden neu aufstellt. Die beachtliche Zahl von rund 12.000 Menschen umfasst die evangelische Kirchengemeinde Holten-Sterkrade. Sie deckt die Stadtteile Alsfeld, Biefang, Holten, Schwarze Heide, Sterkrade und teilweise Tackenberg ab, ja sogar Eickelkamp auf Duisburger Stadtgebiet gehört dazu.

Info 37 Kirchenkreise im Rheinland Der Kirchenkreis Oberhausen, dem die ev. Gemeinde Holten-Sterkrade angehört, ist einer von insgesamt 37 Kirchenkreisen der Ev. Kirche im Rheinland (EKiR). Der Kirchenkreis Oberhausen wird geleitet durch die Kreissynode, die zweimal jährlich stattfindet.

Mit Blick auf das Dietrich-Bonhoeffer-Haus wird jetzt an einem traditionsreichen und beliebten Gemeindetreffpunkt ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die evangelische Gemeinde Holten-Sterkrade plant, das derzeitige Gemeindehaus an der Mozartstraße 10 zu einer Kindertageseinrichtung umzubauen. Bekanntlich werden in Oberhausen neue Kindergartenplätze dringend benötigt. Hier sollen nach aktuellem Planungsstand insgesamt 45 zusätzliche Betreuungsplätze entstehen. Im Zuge dieses Projektes soll die bereits existierende Kita an der Steinbrinkstraße umziehen und in der neu entstehenden Einrichtung an der Mozartstraße aufgehen, die dann eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen für Kinder unter und über drei Jahren werden soll. Insofern bildet dieses Projekt einen wichtigen Beitrag zum Kita-Ausbauprogramm in Oberhausen.

Entscheidung in Biefang bis spätestens 2023

Unklar sind derzeit noch die Perspektiven für das evangelische Gemeindehaus in Biefang. Wie Pfarrer Thomas Fidelak am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete, soll bis spätestens 2023 die Entscheidung fallen, in welche Hände das Gemeindehaus an der Dienststraße in Nähe des Rathenauplatzes übergeben wird. Bis eine Entscheidung gefallen ist, können sich Gruppen und Kreise der Gemeinde dort weiterhin treffen, wie Pfarrer Fidelak unterstreicht.

Entwidmungen an der Mozartstraße und in Biefang – mit diesen Einschnitten trägt die evangelische Kirchengemeinde Holten-Sterkrade zwei Entwicklungen Rechnung, mit denen sich alle Kirchengemeinden in der Region seit Jahren auseinandersetzen müssen: die demographische Situation mit einer zurückgehenden Zahl von Gottesdienstbesuchern und die finanzielle Lage mit sinkenden Kirchensteuermitteln zum Erhalt von Gebäuden.

Zügiger Beginn des Umbaus

Bereits im Herbst 2018 waren im Presbyterium die entsprechenden Entscheidungen zur Gemeindezukunft im Stadtnorden gefallen. Mit dem Umbau des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses zur Kindertagesstätte soll nach der Entwidmung möglichst zügig begonnen werden. Zentrale Gottesdienstorte der Gemeinde sind künftig die Christuskirche an der Weseler Straße, die Friedenskirche an der Steinbrinkstraße und die evangelische Kirche in Holten.

„Evangelische Kirche schafft sich selbst ab“

Wie kritisch die Entwidmung des Gemeindehauses an der Mozartstraße teils gesehen wird, zeigt unterdessen ein Leserbrief, den uns Klaus-Peter Rozman zukommen ließ: „Am 14. Januar 2020 um 18 Uhr findet der Entwidmungsgottesdienst für das Dietrich-Bonhoeffer-Haus an der Mozartstraße statt“, schreibt der Oberhausener an die Redaktion. Seine Bewertung dieses Schrittes fällt überaus kritisch aus – der Leser formuliert: „Die evangelische Kirche schafft sich nach und nach selbst ab. Statt bei den Menschen zu bleiben, entfernt man sich mehr und mehr von ihnen und verhält sich dabei wie ein Wirtschaftsunternehmen.“