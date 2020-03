Dieser März ist in Oberhausen-Biefang aus gastronomischer Sicht ein ganz besonderer: An der Kurfürstenstraße steht das 100-Jahre-Jubiläum von Haus Wichmann auf dem Programm.

Wer von Biefang nach Holten fährt, wird sofort auf das markante Gebäude auf der rechten Straßenseite aufmerksam, schließlich verfügt es über ein einzigartiges Markenzeichen in Oberhausen: Hoch oben thront am Dachrand ein steinerner Adler! Und das verweist auf die lange Historie des Hauses. Im März 1920 eröffnete Jakob Marissen hier die Gaststätte „Zum Reichsadler“. Viele Jahre führte er diese Gaststätte zusammen mit seiner Frau Helene, eine geborene Ingenhoff. Bis zum Jahr 1944, als Jakob Marissen starb, währte dieses Kapitel; außen stand am Gebäude unübersehbar: „Schenkwirtschaft Zum Reichsadler von Jakob Marissen“.

Info Gelegenheit zum Gratulieren Haus Wichmann hat regulär immer von mittwochs bis sonntags ab 17 Uhr geöffnet. Zum Jubiläums-Samstag, 14. März, gibt es eine Ausnahme – die Gäste können ab 11 Uhr zum Gratulieren kommen.

Dann übernahm Tochter Elise, verheiratet mit Josef Wichmann, genannt Sepp, in der Gaststätte die Regie. Doch das bildete längst noch nicht den Abschluss in dieser besonderen familiären Chronik. Schließlich wurde Haus Wichmann von Hans-Jürgen Wichmann in dritter Generation weitergeführt. Hans-Jürgen Wichmann ist mittlerweile 76 Jahre jung und führt zusammen mit seinem Bruder Günter Wichmann (73) und dessen Ehefrau Christel (72), geborene Strangfeld, im gemütlichen Gastraum an der Kurfürstenstraße die Regie.

Und hoch oben thront der Reichsadler: Haus Wichmann an der Kurfürstenstraße. Foto: Gerd Wallhorn / FFS

Wer die Gaststätte betritt, taucht in ein gastronomisches Ambiente von historischer Extraklasse ein: Die urige Theke, das Fenster mit der Wicküler-Reklame, Jubiläumsurkunden, schön gedeckte Ess-Tische überall und Porträts der Vorfahren an der Wand. „Wir haben hier viele Stammgäste“, sagt Hans-Jürgen Wichmann. Darunter seien sogar Gäste, deren Eltern oder Großeltern schon an dieser Theke standen! Heute bringen diese Stammgäste oft auch ihre Kinder mit, die auf diese Weise ein einzigartiges Kapitel Gaststättenhistorie direkt am Rand des Holtener Bruchs kennenlernen.

Schnitzel in vielen schmackhaften Variationen kann man hier vor allem genießen. Die Kunden nutzen das gern und reservieren Tische für große Essens-Runden. Dazu gibt’s natürlich ein gekonnt gezapftes Pils, wie sich das seit 100 Jahren gehört.

Für Dreharbeiten einst einen Balkon angebaut

Das Haus an der Kurfürstenstraße war sogar schon einmal Schauplatz von Dreharbeiten. Im Jahr 1969 rückte der Bayerische Rundfunk mit einem großen Team an und drehte hier den Fernsehfilm „Die Hochzeit“. Ein Farbfilm! Was zu jener Zeit besonders bemerkenswert war. Für die Dreharbeiten wurde damals eigens ein Balkon als Kulisse an die Vorderfront des Gaststättengebäudes angebaut, Fensterläden und sogar der Adler hoch oben auf dem Dach wurden eigens gestrichen!

Historische Postkarten-Ansicht des Gaststättengebäudes. Foto: Gerd Wallhorn / FFS

Nach wie vor ist Haus Wichmann auch ein Vereinstreffpunkt, so hält zum Beispiel das Landwirtschaftliche Casino Biefang hier seine Jahrestreffen ab; auch die Jäger lassen sich an ihrem Stammtisch blicken. „Eine Gaststätte seit 100 Jahren! Wo gibt es das noch?“, fragt Hans-Jürgen Wichmann. Recht hat er. Überall haben die guten alten Traditionsgaststätten geschlossen – doch Haus Wichmann ist weiterhin präsent.

Gratulanten willkommen

Das soll am Samstag, 14. März, ab 11 Uhr an der Kurfürstenstraße gebührend gefeiert werden: Haus der offenen Tür ist angesagt.

Wer gratulieren will, kann gern vorbeischauen. Mit dabei ist dann auch Kathrin, die Tochter von Christel Wichmann, zusammen mit ihrem Mann Jens und Tochter Nele. Man sieht: Hier ist wirklich alles in familiärer Hand.