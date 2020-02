Oberhausen: Höhenretter steigt Polizeipräsidium aufs Dach

Oberhausen. Wegen einer losen Dachverkleidung am Oberhausener Polizeipräsidium musste die Feuerwehr am Dienstagmittag ausrücken.

Vermutlich Spätfolgen des Sturmtiefs „Sabine“ haben sich am Dienstag, 11. Februar, am Oberhausener Polizeipräsidium gezeigt: „Gegen 14 Uhr wurde die Drehleiter der Feuerwache 1 zu dem Gebäude am Friedensplatz alarmiert“, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion.

Dort hatten sich in ca. zehn Metern Höhe vermutlich durch Windböen Blechverkleidungen vom Dach gelöst, so die Feuerwehr Oberhausen. Diese hingen zum Teil nur noch an den Halterungen der Blitzableiter. Der Bereich vor dem Gebäude wurde durch die Polizei bereits abgesperrt. Aufgrund der verwinkelten Bauweise konnten die rund drei Quadratmeter großen Bleche nicht von der Drehleiter aus gesichert werden. Daraufhin wurden die Höhenretter und der Führungsdienst nachgefordert.

Über die Drehleiter gelangte ein Höhenretter auf das zurückliegende Dach und konnte dort ein Teil so sichern, dass es über die Drehleiter langsam abgelassen werden konnte. Ein weiteres loses Verkleidungsstück wurde zerkleinert und ebenfalls abgelassen. Der betroffene Bereich vor dem Polizeipräsidium bleibt weiter gesperrt, bis ein Dachdecker den gesamten Dachbereich begutachtet hatte.