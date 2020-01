EVO-Kunden in Osterfeld müssen am Mittwoch für einige Stunden auf Fernwärme verzichten.

Oberhausen. Wegen Bauarbeiten muss der Oberhausener Energieversorger EVO am Mittwoch die Fernwärme-Hauptleitung für einige Stunden unterbrechen.

Oberhausen: In Osterfeld bleiben Mittwoch die Heizungen kalt

Die Oberhausener Fernwärme-Hauptleitung nach Osterfeld wird am Mittwoch vorübergehend unterbrochen. Grund sind nötige Baumaßnahmen, wie die Energieversorgung Oberhausen (EVO) mitteilt.

Geplant ist, die Leitung am 29. Januar zwischen 9 und 15 Uhr zu unterbrechen. In diesen sechs Stunden können EVO-Kunden also keine Fernwärme beziehen, die Heizkörper bleiben kalt. Der Energieversorger teilt mit, dass die nötigen Arbeiten leider nicht in den Sommer verlegt werden können, da dies den Zeitplan für nachfolgende Baumaßnahmen durcheinander bringen würde.