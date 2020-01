Oberhausen: Kfz-Werkstatt geht bei Brand in Flammen auf

Nicht nur das Interieur der Werkstatt ging in Flammen auf, sondern auch ein auf einer Hebebühne hochgefahrenes Fahrzeug.

In Oberhausen ist eine Kfz-Werkstatt bei einem Brand zerstört worden. Die Feuerwehr war am Samstag gegen 13.15 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der Gebäude stand das Gebäude an der Klosterhardter Straße bereits im Vollbrand. Dichter Rauch zog von der Werkstatt auf.

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Nach rund einer Stunde hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Nicht nur das Interieur der Werkstatt ging in Flammen auf, sondern auch ein auf einer Hebebühne hochgefahrenes Fahrzeug. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen im Einsatz.

Feuerwehr holt Gasflasche aus dem Gebäude

Das Feuer hätte noch schlimmere Folgen haben können. Eine Gasflasche konnte die Feuerwehr noch unbeschadet aus dem Gebäude holen. Der 33-jährige Werkstattinhaber, der sich rechtzeitig hatte in Sicherheit bringen können, hatte die Einsatzkräfte darauf aufmerksam gemacht. Auch die Betondecke des Gebäudes hatte laut Feuerwehr eine weitere Ausbreitung des Brandes zumindest eingedämmt.

Bis zum Abend wird eine Brandwache der Freiwilligen Feuerwehr Sterkrade die Einsatzstelle kontrollieren. Die Ursache des Brandes wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.