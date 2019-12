Streifenwagen der Polizei und der Rettungsdienst rückten am Mittwochnachmittag an die Arminstraße aus, nachdem dort ein schwer verletzter Junge auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden war.

Rettungseinsatz Oberhausen: Kind liegt schwer verletzt auf Gehweg in Vondern

Oberhausen. Die Polizei ermittelt in dem Fall, zu dem es an der Arminstraße kam. Es könnte sich um einen Fenstersturz handeln. Bestätigt ist das aber nicht.

Tragisches Geschehen in Osterfeld-Vondern an der Arminstraße: Dort wurde am Mittwochnachmittag gegen 13.20 Uhr laut Polizei ein kleines Kind auf dem Gehweg direkt vor einem Mehrfamilienhaus schwer verletzt aufgefunden.

Der Junge, 23 Monate alt, war laut Polizei Oberhausen kaum bekleidet. Das Kind wurde vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst nach einer ersten Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen vermutet die Polizei, dass die schweren Verletzungen möglicherweise die Folge eines Sturzes aus einem Fenster im ersten Stockwerk sein könnten. Das ist aber noch nicht bestätigt.

Es besteht keine Lebensgefahr

Ob es tatsächlich einen solchen Fenstersturz gegeben hat und wie es dann dazu kam, ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Wie es heißt, schwebt der Junge nicht in Lebensgefahr.