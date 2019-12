Oberhausen. Der Struwwelpeter flößt auch heute noch Kindern Respekt ein und zieht sie magisch in seinen Bann. Das zeigte sich jetzt in der Galerie Ludwig.

Oberhausen: Kinder küren zehn Struwwelpeter-Kunststücke

Böse Kinder verlieren ihre Daumen, verbrennen und falls sie Glück haben, landen sie im Wasser. So haben es seit 1845 Generation von Kindern aus dem Struwwelpeter gelernt: Wer nicht hören will, muss fühlen. 14 Viertklässler der Falkensteinschule beschäftigten sich seit dem Sommer intensiv mit den Geschichten um Paulinchen, dem Suppenkaspar und natürlich mit Struwwelpeter: Aus den vielen Werken zum Klassiker wählten sie ihre Top Ten aus und feierten die Charts am Freitag in der Ludwiggalerie.

Keine Chance für rechts: Rassisten gehören ins Tintenfass

Faszination Struwwelpeter: Zahlreiche Mädchen und Jungen waren auch bei der 16. Ausgabe der Ludwig Charts engagiert dabei. Foto: Jörg Schimmel / FFS

Grausam findet Luis Wachler (9) die Strafe für Ludewig, Kaspar und Wilhelm kaum. Die drei Jungs aus der „Geschichte von den schwarzen Buben“ sind auf seinem ausgesuchten Bild keine Kinder, sondern Tiere. Eine Eule taucht den Vogel, Hund und „was weiß ich“ tief ins Tintenfass. Eben hatten sie noch über den schwarzen Buben gelacht – jetzt seien sie selbst schwarz, sagt Luis. „Das ist die gerechte Strafe.“ Die Eltern, Erzieher und Mitschüler applaudieren. Rassismus gehört in kein Märchen.

Kinder wie Luis bilden sich während der Zeit bei den Ludwig Charts weiter – weil Ursula Bendorf-Depenbrock und Sabine Falkenbach als Köpfe des Museums-Teams bemüht sind, die freiwilligen Nachmittage für die Schüler aufregend zu gestalten. Deshalb erkunden die Kinder das Schloss und den Kaisergarten selbst und malen, zeichnen und fotografieren viel.

Kinder führen souverän durch die Ausstellung

Sie sollen außer den Bildern, Figuren und Gemälden alles andere ebenso erleben und begreifen dürfen, erläutert Ursula Bendorf-Depenbrock die Ziele des Kinderprojekts. Obendrauf fördern sie die Körpersprache, Haltung und den Mut der Kinder, damit diese souverän durch die Ausstellung führen.

Junge Kunstkenner: Hier stellt Noah von der Falkensteinschule sein Lieblingsbild vor. Foto: Jörg Schimmel / FFS

Mascha Panassevitsch (9) ist verliebt in einen Hasen. Künstler Laas Abendroth setzte „Häschen Guck-in-die-Luft“ in ein Holzauto – und Mascha gefällt das. Vor der Ausstellung kannte sie keine Geschichte aus dem Struwwelpeterbuch. An den Daumen lutscht Mascha jedoch lange nicht mehr. Den Hasen fand sie einfach süß. Paulinchen, das mit Feuerhölzern spielt und verbrennt, findet sie aber ein klein wenig gruselig. „Jetzt nehme ich kein Feuerzeug mehr in die Hand – das ist ja gefährlich.“

Wenn alle Kinder so brav und interessiert wären, es hätte womöglich nie einen Struwwelpeter gebraucht. Allerdings sei die 16. Staffel Ludwig Charts ohnehin ein Selbstläufer gewesen, erzählt Ursula Bendorf-Depenbrock. „Die Kinder waren sehr engagiert. Wir haben sogar mehr Anmeldungen als Plätze – das tut mir manchmal leid.“

Die Stimmung unter den Teilnehmern ist dafür umso besser: Die Viertklässler lachen, witzeln und zeigen mit dem Finger auf die Leinwand, wo ihre Reise durch die zuvor oft unbekannte Museumswelt auf Video läuft. 2020 startet das Projekt „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wieder durch.

Die Beatles warten schon

„Linda McCartney – The Sixties and more“ entführt die jungen Kunstbewunderer dann ab Januar ins verborgene Privatleben der 1960er-Beatmusik. Die Ludwig Charts nehmen den Kindern die Scheu vor großen Namen – denn wer reihenweise junge Museumsliebhaber formt, wird problemlos neue Beatles-Fans begeistern können.