Oberhausen: KKO-Krise treibt Personal aus den Krankenhäusern

Die Oberhausener Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen hat in der Bezirksvertretung Osterfeld die Beobachtungen der örtlichen SPD bestätigt, dass viele Beschäftigte das Katholische Klinikum Oberhausen (KKO) verlassen haben. Sie kehrten dem Osterfelder Marienhospital allerdings nicht deshalb den Rücken zu, weil der neue Eigentümer, der Schweizer Gesundheitsdienstleister Ameos, Kündigungen ausgesprochen hätte, sondern aus eigenem Antrieb.

„Es gibt kaum noch Betrieb in Osterfeld. Die Pforte ist nicht mehr ständig besetzt. Wie sehen die Pläne aus?“, fragte Thorsten Kamps (SPD). Lauxen teilte mit, Ameos habe zum 1. Januar 2020 zwar die Betriebsführung beim KKO übernommen, der rechtliche Übergang erfolge aber erst mit dem offiziellen Ende des Insolvenzverfahrens Ende April 2020.

Nach zuletzt neun Millionen Euro Verlust im Jahr 2018 hatten die bisherigen Eigentümer des KKO, drei katholische Oberhausener Pfarrgemeinden und das Bistum Essen, 2019 die Notbremse gezogen und ein Insolvenzverfahren in Eigenregie eingeleitet, um dann die KKO-Gruppe zu verkaufen.

Ameos will sich gründlich einarbeiten

Für den Standort St.-Marien-Hospital in Osterfeld gebe es keine Änderungen der Pläne, berichtete Lauxen. Dort sollen die Geriatrie, die Behandlung altersschwacher Menschen, und die Psychiatrie, die Therapie von seelischen Krankheiten, konzentriert werden. Das dortige Altenpflegeheim werde weiter betrieben. Eine Zerschlagung des KKO mit seinen drei Standorten in Oberhausen sei nach wie vor nicht geplant.

Ameos prüfe zur Zeit selbst, warum so viel Personal gewechselt habe. Betriebsbedingte Kündigungen habe es nicht gegeben. Eine Weiterentwicklung des Standorts Osterfeld sei möglich. Ameos sei zu Gesprächen mit der Stadt bereit. Man bitte aber darum, sich zunächst gründlich einarbeiten zu können, gab Lauxen an. Die Schweizer hätten schließlich erstmals ein Krankenhaus in NRW übernommen.

SPD: Mit zu wenig Personal keine Pflege möglich

Silke Jacobs, stellvertretende SPD-Ratsfraktionsvorsitzende, bedauerte, dass Lauxen keine Zahlen über die Veränderungen beim Personal nennen konnte. „Mit zu wenig Personal ist keine Pflege möglich“, gab sie zu bedenken. Nach dem April erwarte man konkrete Angaben dazu. „Wir teilen das der Geschäftsführung mit“, antwortete ihr Lauxen.