Oberhausen. Der Abwärtstrend bei der Zahl der Straftaten hat sich 2019 nicht nur in ganz Nordrhein-Westfalen fortgesetzt, sondern auch in Oberhausen.

Die Zahl der Straftaten ist nach der offiziellen Statistik der Oberhausener Polizei im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre gefallen.

So wurden dem Oberhausener Polizeipräsidium im Jahr 2019 gut 15.000 Straftaten bekannt, das sind über 800 Fälle weniger als 2018. Schon damals freuten sich die hiesigen Ordnungshüter darüber, dass damit die Kriminalität im Stadtgebiet auf ein Zehn-Jahres-Rekordtief gefallen ist.

Deutlicher Polizei-Erfolg bei den Wohnungseinbrüchen

Vor allem der überaus starke Rückgang der Wohnungseinbrüche seit dem Negativrekord im Jahre 2013 lässt die Polizisten triumphieren: von damals 982 Einbrüchen in privaten Wohnungen sank die Zahl dieser Straftaten auf nur noch 335 Fälle. Im Schnitt bedeutet das allerdings, dass der für jeden Betroffenen äußerst unangenehme Besuch fremder Menschen in seinem Privatbereich immer noch einmal täglich in Oberhausen passiert.

Trotzdem: Der deutliche Erfolg war vor allem deshalb möglich, weil die Oberhausener Polizei in ihrer Kriminalitätsstrategie seit 2013 Wohnungseinbrüche ins Visier genommen hat: Mehr Kontrollen, mehr verdeckte Streifen, Computer-Auswertungen, mehr Aufklärung der Bürger und verstärkte Eigensicherung von Mietern und Hauseigentümern.

Auch Zahl der Taschendiebstähle in Oberhausen gesunken

Im Vergleich zu einem Wohnungseinbruch einfacher zu vollziehen sind für Gesetzesbrecher Taschendiebstähle. Um so erstaunlicher ist es, dass die Polizei so wenig Taschendiebstähle aufschreiben musste wie seit zehn Jahren nicht mehr: 486 Fälle. Insgesamt ist die Straßenkriminalität, die Bürger in ihrem Sicherheitsempfinden besonders treffen, deutlich zurückgegangen: 3070 Straftaten sind rund 600 Fälle weniger als 2018 – und bedeuten ebenfalls ein Rekordtief im Zehn-Jahres-Zeitraum.

Doch wie erfolgreich war die Oberhausener Polizei bei der Aufklärung der ihr bekannt gewordenen Straftaten? Betrachtet man die Gesamtzahl von gut 15.000 Straftaten, so wurde weit über die Hälfte von ihnen aufgeklärt – die Aufklärungsquote der hiesigen Ordnungshüter liegt bei 59 Prozent – das ist um 0,4 Prozentpunkte niedriger als 2018. Im Vergleich zu anderen Polizeipräsidien in Nordrhein-Westfalen liegen die Oberhausener aber recht gut da – und müssen sich nicht verstecken.

Vollständig aufgeklärt wurden alle Straftaten gegen das Leben. Im Jahr 2019 wurden insgesamt acht Straftaten gegen das Leben, davon fünf Versuche, statistisch erfasst. Das sind drei weniger als im Vorjahr. Dagegen stieg die Zahl der Tötungsdelikte in ganz Nordrhein-Westfalen deutlich an – um 7,9 Prozent auf 412 Taten (einschließlich der Versuche).