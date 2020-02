Oberhausen: Künstlerin schreibt Liebesbriefe auf Bestellung

Oberhausen. Am Valentinstag ist die Künstlerin Marie-Luise O’Byrne-Brandl Oberhausens Liebesbeauftragte: Sie schreibt in der Bücherei Auftrags-Liebesbriefe.

Das Herz läuft über vor Gefühlen – allein, wie sagt man es dem Liebsten, der Liebsten? Schöne Worte finden auf Papier für den Lieblingsmenschen: Wer in Oberhausen dabei Hilfe braucht, kann sie am Valentinstag, 14. Februar, in der Stadtteilbibliothek in Sterkrade an der Wilhelmstraße 9 bekommen.

Dort wartet am Freitag Oberhausens „Liebesbriefbeauftragte“ auf Liebende mit Mitteilungsdrang und Schreibhemmungen. Die Oberhausener Performance-Künstlerin Marie-Luise O’Byrne-Brandl wird von 16 bis 18 Uhr in der Bücherei in Sterkrade zu Gast sein und dort für Interessierte nach einem kurzen Einzelgespräch einen individuellen Liebesbrief schreiben. Der landet dann in einem Umschlag und wird dekoriert mit Rosenblütenblättern. Der Service ist kostenlos.