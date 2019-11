Im Bert-Brecht-Haus in Oberhausen steigt am 6. Dezember ein großes Fest der Kulturen.

Zusammenleben Oberhausen: Kulturfest am „Tag der Menschenrechte“

Oberhausen. Am 6. Dezember veranstaltet das Netzwerk Interkulturelles Lernen im Bert-Brecht-Haus eine große Feier mit Menschen aus verschiedenen Kulturen.

Ein großes Fest mit Menschen aus den verschiedensten Kulturen findet am 6. Dezember von 15 bis 18 Uhr im Bert-Brecht-Haus, Langemarkstraße 19-21, statt. Anlass ist der „Tag der Menschenrechte“, der vier Tage später stattfindet. Unter dem Motto „Vielfalt wertschätzen“, lädt das Netzwerk Interkulturelles Lernen (NIL) zu einem festlichen Nachmittag für Groß und Klein in die dritte Etage des Hauses.

Der Nikolaus kommt ins Bert-Brecht-Haus in Oberhausen

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik und Kultur. Für die Kinder gibt es eigene Aktionen mit Malen, Basteln und Kinderschminken. Zudem wird es einen kleinen Bücherflohmarkt geben. Als Höhepunkt für die vielen anwesenden Kinder kommt um kurz nach 17 Uhr der Nikolaus zu Besuch und verteilt kleine Präsente. Auch für das (internationale) leibliche Wohl an diesem Nachmittag ist ausreichend gesorgt.

Veranstalter des Festes, das bereits zum dreizehnten Mal in Oberhausen stattfindet, ist das Netzwerk Interkulturelles Lernen (NIL), ein Zusammenschluss von vielen Bildungs- und Beratungseinrichtungen in Oberhausen. Das Netzwerk, 1994 gegründet, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.