Oberhausen: Mann im Berliner Park angegriffen und ausgeraubt

Ein 26-Jähriger ist am Samstagabend Opfer einer Auseinandersetzung geworden. Wie die Polizei berichtet, befand er sich gegen 23 Uhr im Berliner Park und hörte über einen mobilen Lautsprecher (Bluetooth Box) Musik. Weitere Personen kamen dazu. Einer Person aus dieser Gruppe gefiel die Musik offenbar nicht, wodurch es zunächst zum verbalen Streit gekommen sei. Im weiteren Verlauf erhielt der 26-jährige, der aus Guinea kommt und in Oberhausen wohnt, laut Polizeibericht einen Faustschlag ins Gesicht. Ein zweiter Täter nutzte die darauf folgende Gerangel und entwendete das Handy des jungen Mannes. Dabei seien dem Geschädigten auch Kette und Armbanduhr geraubt worden.

Die Polizei sucht zwei unbekannte Täter

Die noch unbekannten Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß. Die Polizei beschreibt sie wie folgt: Der erste Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat eine breite Statur und war zur Tatzeit mit schwarzem Pullover und weißem T-Shirt bekleidet. Der Täter habe im Verlauf des Streits außerdem eine Bierflasche zerschlagen und sich dabei selbst an der Hand verletzt. Der zweite Täter soll 26 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur sein. Er hat einen langen Bart und war ebenfalls mit schwarzem Pullover bekleidet. Darunter trug er ein weißes T-Shirt, außerdem rote Hose und eine schwarze Kappe. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen telefonisch unter 0208/8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen @polizei.nrw.de.