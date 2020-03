Die letzte Haftentlassung eines 22-jährigen Oberhauseners war noch nicht allzu lange her. Er stand noch unter Führungsaufsicht. Da wurde er auf der Straße von der Polizei kontrolliert. Und auf seinem Handy fanden sich erneut Hunderte Bilder kinderpornografischen Inhalts. Nun steht der Mann wegen Besitzes von Kinderpornografie vor dem Landgericht Duisburg.

798 Bilder von kleinen Jungen und Mädchen fanden sich auf dem Gerät. Einige, die beim Spielen am Strand entstanden sein könnten, wenn die Jüngsten gerne mal ohne Textilien herumrennen. Aber auch viele, die eindeutig sexuellen Bezug haben. Etwa Kinder, die nackt ihre Beine vor der Kamera spreizen. Der bereits einschlägig vorbestrafte Mann bestreitet den Besitz dieser Bilder nicht. „Mein Mandant war gerade dabei, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen“, erläuterte sein Anwalt für ihn.

Kinderpornografische Aufnahmen sollen sich noch in der Cloud befunden haben

Er habe in einer ihm zugewiesenen Monteurswohnung gewohnt. Auch wenn der Standort, ganz in der Nähe des Oberhausener Rotlichtviertels, kaum geschickt gewählt gewesen sei. „Um wieder Kontakt zu Verwandten und Freunden aufzunehmen, hat der Angeklagte sich ein Smartphone besorgt“, erklärte der Verteidiger. Doch beim synchronisieren des Gerätes habe er feststellen müssen, dass unter seinem Konto irgendwo in der digitalen Cloud noch diese Aufnahmen herumschwirrten.

Obwohl die schon bei einem Ermittlungsverfahren 2017 eine Rolle gespielt hätten und der Angeklagte sich damit einverstanden erklärt habe, dass sie gelöscht wurden. Was offenbar nicht geschah. „Einige davon sind auf seinem Gerät gelandet.“ Diesen Umstand, so beteuert der 22-Jährige, habe er umgehend seiner Bewährungshelferin mitteilen wollen. Doch zuvor sei er bereits kontrolliert und sein Handy beschlagnahmt worden.

Prozess geht mit zwei Sitzungen im März weiter

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass einige der Bilder allerdings nicht aus der Cloud stammen, sondern neu herunter geladene Bilddateien gewesen sein sollen. Dafür hat der Angeklagte allerdings keine Erklärung. Für den Prozess sind bis zum 9. März zwei weitere Sitzungstage vorgesehen.