Oberhausen: Mit einem Eis begann das gemeinsame Leben

Im August 1954 lernten sich Annemarie (84) und Werner Conrad (87) kennen. Auf einem Schrebergartenfest sprang der Funke über. Annemarie Conrad war mit einem Bekannten dort, den sie, wie sie verrät, eigentlich nicht wirklich mochte. „Als ich Werner dann kennengelernt habe, wurde der Bekannte recht schnell abserviert“, erinnert sie sich.

Nach der Begegnung auf dem Schrebergartenfest ging alles ganz schnell. Schon am nächsten Tag rief Annemarie den damals 22-jährigen Werner an und sie verabredeten sich auf ein Eis auf der Marktstraße. „Wir mochten uns sofort und haben uns dann immer häufiger gesehen“, sagt Annemarie Conrad. Am 12. Februar 1955 gaben die Beiden sich dann das Ja-Wort. Im September folgte das einzige Kind, der heute 65-jährige Klaus Werner. Heute hat das Ehepaar außerdem zwei Enkel und drei Urenkel.

Geburtsstunde des Betriebs

Gearbeitet haben die beiden gebürtigen Oberhausener trotz Kind schon immer und tun es auch heute noch. Fünf bis sechs Stunden ist Werner Conrad jeden Tag in dem von ihm gegründeten Betrieb „Conrad Autoteile“ aktiv. „Da bin ich auch ganz froh drüber“, scherzt Annemarie Conrad. Sie macht am Computer noch die Abrechnungen. Die Geburtsstunde des Betriebs liegt schon einige Zeit zurück. 1960 machte der heute 87-jährige Werner Conrad sich selbstständig. Mit zwei Garagen, von denen aus die Autoteile vertrieben wurden, fing alles an. Heute hat das Unternehmen 51 Mitarbeiter. Chef ist Sohn Klaus-Werner.

„Zu Hause langweile ich mich irgendwann“, sagt Werner Conrad. „Ich bin es gewohnt mit Leuten in Kontakt zu kommen und das hat sich in den letzten Jahren nicht geändert.“ Annemarie Conrad arbeitete damals auch in dem Betrieb. Um den Haushalt kümmerte sich ihre Mutter. Heute ist Annemarie Conrad für das Kochen zuständig, doch Spaß mache ihr das nicht wirklich, erzählt sie. „Es schmeckt trotzdem immer hervorragend“, lobt Werner seine Frau. „Kochen kann ich nur Eier und Kaffee.“

Über 60 Urlaube in Österreich

Unternommen haben die Beiden immer alles zusammen. Besonders an die vielen gemeinsamen Reisen erinnern sie sich zurück. „Über 60 Urlaube haben wir schon in Österreich verbracht“, sagt Annemarie Conrad. „Die Gipfel, auf die wir schon gestiegen sind, haben wir aufgehört zu zählen“, fügt Werner hinzu. Heute fährt das Ehepaar fast zehn Mal im Jahr in ihre Ferienwohnung in die Eifel. „Die Landschaft dort ist zum Wandern etwas seniorenfreundlicher“, sagt Annemarie Conrad lachend.

Für die Zukunft sind weiterhin viele Urlaube geplant. „Ich fühle mich beim Autofahren immer noch sehr sicher und solange das noch der Fall ist, wollen wir reisen“, erklärt der ehemalige Außendienstler. Auch sonst war Sport immer Bestandteil im Leben des Ehepaares. Werner Conrad spielte in seiner Jugend selbst beim heutigen Regionalligisten Rot-Weiß-Oberhausen, bis die Selbstständigkeit dafür die Zeit raubte. Mit 79 nahm er noch am Gasometerlauf teil.

Oberhausen Hochzeitstage Ehepaare, die die Eiserne Hochzeit feiern, sind seit 65 Jahren verheiratet. Davor stehen als große Marksteine im Eheleben die Silberne Hochzeit (25 Jahre), die Goldene Hochzeit (50 Jahre) oder die Diamantene Hochzeit (60 Jahre). Wer 70 Jahre verheiratet ist, darf die Gnadenhochzeit begehen und bei 75 Jahren steht die Kronjuwelenhochzeit an.

Harmonisch ging es bei dem Ehepaar nicht immer zu, doch über eine Scheidung hätten sie nie nachgedacht. „Man hat über so eine lange Zeit natürlich seine Meinungsverschiedenheiten, das bleibt nicht aus“, sagt Annemarie. „Doch dann gehört es auch dazu sich auszusprechen und die Probleme zu klären.“