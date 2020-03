Ein großer Erfolg war der „Ladys Sports Day“. Im Rahmen der Aktivitäten zum Internationalen Frauentag fand er in der Schillerschule in Osterfeld statt, organisiert vom Frauen-Netzwerk Stadtsportbund Oberhausen. Motto: In Bewegung für und mit Frauen. 200 Teilnehmerinnen probierten verschiedene Sportarten aus und kamen miteinander ins Gespräch, darunter Einsteigerinnen und Frauen, die regelmäßig Sport treiben.

„Wenn eine Übung nicht gelingt, probieren Sie sie noch einmal, wenn Ihnen die Puste ausgeht, machen Sie eine Pause“, ermutigte Bürgermeisterin Elia Albrecht-Mainz, Schirmherrin der Veranstaltung, die Frauen durchzuhalten. „Und kommen Sie wieder. In einem der 200 Oberhausener Sportvereine findet sich sicher auch für Sie die richtige Gruppe. Ausdauer tut uns Frauen gut.“

Gesundheit darf nicht auf der Strecke bleiben

Fürs Sporttreiben im Verein warb auch Sabine Zell in ihrem Kurzreferat zum Auftakt des Sporttags. „Frauen geben alles, für die Familie, für den Job, für Andere“, sagte sie. Doch die eigenen Interessen, insbesondere die für die Gesundheit, dürften nicht auf der Strecke bleiben: „Mein Körper ist mein Kapital. Bewegt euch, tut etwas für euch!“

Der „Ladys Sports Day“ war bestens dafür geeignet. Aus acht Sportangeboten konnte jede Teilnehmerin drei verschiedene auswählen und testen. Zwischendurch gab’s Kaffee, Kuchen und Snacks vom sehr großzügig bestückten Buffet. Das Organisationsteam hatte ganze Arbeit geleistet, der Ablauf klappte wie am Schnürchen. Wir werfen einen Blick in den Tai Chi-Raum, wo Iwona Jarczewski gerade den ersten Schnupperkurs anleitet. 27 Frauen üben auf recht engem Raum. „Eine Bewegungsabfolge schaffen wir hier nicht, dazu ist die Zeit zu knapp“, sagt die Trainerin. Verschiedene Fuß- und Handstellungen werden geprobt, es folgt eine Übung, die dazu dient, die Hüfte gelenkig zu machen.

Frau schlägt mit der Faust auf Handschoner ein

Zu harter Musik wird im nächsten Raum geboxt, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Eine Frau hält Handschoner hoch, eine andere schlägt abwechselt mit der rechten und linken Faust darauf ein. Die anderen Frauen machen gerade eine kleine Verschnaufpause. Wir blicken in den Entspannungsraum und werden von leisen Klängen empfangen. Es duftet angenehm, Kerzen brennen. Die Teilnehmerinnen liegen mit geschlossenen Augen bequem ausgestreckt auf Kissen. Wir wollen nicht stören.

„Aroha“ probierten die Teilnehmerinnen ebenfalls aus, es handelt sich um eine Mischung aus Ausdauer-Training mit Tanzelementen der neuseeländischen Maori und Kampfsport-Anleihen. Foto: Stadtsportbund

Was verbirgt sich hinter Jumping-Fitness? Ein Hüpftraining auf dem Minitrampolin. Zwei Kursleiterinnen zeigen den Teilnehmerinnen wie’s funktioniert mit wechselnden Fußstellungen. „Da wird man wieder zum Kind“, wird später eine Teilnehmerin sagen. Vorbei ist gerade der erste Kurs Faszientraining. Hannelore Gerlitzki (75), sehr sportlich und fit, ist angetan. „Ganz toll war’s, eine gute Empfehlung. Ich mache Gymnastik seit 37 Jahren, doch diese Übungen habe ich zum ersten Mal ausprobiert. Würde ich auf jeden Fall gern einmal wiederholen“, sagt sie. Sehr zufrieden mit diesem Workout fürs Bindegewebe und für bessere Beweglichkeit ist auch Nadine Dedering (44). „Im Stehen war’s richtig toll, lockere Bewegungen mit Armen und Beinen und Dehnungen, ohne dass man es merkt. Ich kannte es zuvor nur mit Rollen und das hat mir nicht so zugesagt.“

Hoch intensives Intervalltraining

„Gut, super anstrengend, 20 Sekunden Power, nur zehn Sekunden Pause“, beschreibt Anja Apitzsch (32) ihre erste Erfahrung mit Tabata. Tabata? Habe ich noch nie gehört, entscheide mich daher zum Selbsttest. Waltraud Roth ist Kursleiterin. „Jeder gibt sein Bestes“, sagt sie und dass der Name Tabata der des Erfinders der Methode ist. „Ein hoch intensives Intervalltraining, das auf einer Studie mit olympischen Eisschnellläufern basiert.“ Das kann ja heiter werden.

Oberhausen Der dritte Sport-Tag folgt 2021 Neben Tai Chi, Box-Fitness, Entspannungstraining, Jumping, Faszientraining und Tabata standen noch Aqua-Fitness und Aroha, ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining, zur Auswahl. Alle Sportarten werden in Oberhausen angeboten, von Vereinen, bei der Volkshochschule oder als Kurs des Sportbildungswerks. Infos online unter sportangebote-oberhausen.de. Schon jetzt steht fest, dass es einen dritten Lady’s Sport Day geben wird, am 6. März 2021.

Doch nicht sofort. Wir machen erst ein paar Übungen zum Aufwärmen, bevor Frau Roth das erste Set vorführt: Kniebeugen, Dribbeln auf der Stelle, Skater-Sprünge nach links und rechts, Knie abwechselnd anziehen und mit der Gegenhand berühren. „Drei, zwei, eins!“, kommandiert eine Stimme und die Musik läuft. Wir legen los. 20 Sekunden sind schnell vorüber, die Pause aber verdammt kurz und weiter geht’s. Nach Übung Nummer vier geht’s wieder von vorne los. So arbeiten wir uns durch zwei Sets und finden das extrem anstrengend. „Ihr habt eigentlich nur acht Minuten lang alles gegeben“, sagt die Trainerin, bevor wir uns zum Ausklang recken und strecken.

Fazit: Sehr schweißtreibend. Da muss Frau schon den inneren Schweinehund bekämpfen, wenn sie das regelmäßig durchziehen will. Der übrigens war während der Veranstaltung als lebendiges Maskottchen zugegen, ließ sich abklatschen, herzen und drücken und stand für Selfies zur Verfügung.