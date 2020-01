Oberhausen. Polizei und Ordnungsdienst zeigen Präsenz mit der Mobilen Wache Oberhausen. Die Beamten beantworten Fragen und helfen mit Informationen aus.

Oberhausen: Mobile Wache der Polizei wieder im Einsatz

Die Mobile Wache mit Polizeibeamten und Kollegen des Ordnungsdienstes zeigt in Oberhausen regelmäßig Präsenz. So ist sie das nächste Mal wieder am Dienstag, 28. Januar, von 15 bis 16.45 Uhr an der Kreuzung Marktstraße/Düppelstraße anzutreffen und von 17 bis 19.15 Uhr am Hauptbahnhof.

Am Mittwoch, 29. Januar, parkt der silberfarbene VW-Multivan von 8 bis 10.30 Uhr auf der Klosterstraße am Sterkrader Markt und von 11 bis 13 Uhr am Center-Point in Sterkrade. Am Donnerstag, 30. Januar, ist er von 15 bis 16.45 Uhr auf dem Altmarkt und von 17 bis 19.15 Uhr erneut am Hauptbahnhof und am Freitag, 31. Januar, von 8 bis 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Osterfeld sowie von 11 bis 13 Uhr am Bero-Center vor Ort.

Bürger können die Beamten ansprechen, sie erhalten Informationen und Flyer zu unterschiedlichen Themen wie beispielsweise zur Abfallentsorgung, zum Verwarnungsgeldkatalog oder auch ein Merkblatt für Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind.