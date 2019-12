Oberhausen. Die Beifahrerin (51) auf dem Motorroller wurde bei der Kollision schwer verletzt. Die Ampel zeigte laut aktuellem Ermittlungsstand Rotlicht.

Oberhausen: Motorroller prallt auf Kreuzung gegen ein Auto

Schwerer Unfall auf der Duisburger Straße: Zwei Menschen wurden dort am Samstag verletzt.

Am Samstagabend gegen 18.10 Uhr befuhr laut Polizei ein 54-jähriger Niederländer mit einer Beifahrerin – eine 51-jährige Niederländerin – auf seinem Motorroller die Duisburger Straße. An der Kreuzung mit der Concordiastraße fuhr der Mann nach gegenwärtigem Ermittlungsstand trotz der Rotlicht zeigenden Ampel in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit seinem Motorroller mit einem in diesem Augenblick die Kreuzung querenden Auto zusammen.

7.500 Euro Schaden an den Fahrzeugen

Der Niederländer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, die 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie zur stationären Behandlung verblieb. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Unfall führt nun das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durch.