Oberhausen: Nur kurz geparkt und schon bestohlen

Oberhausen. Selbst einen kurzen Zwischenstopp mit dem Auto nutzen Diebe, um Wertgegenstände zu stehlen. Ein aktueller Fall aus Oberhausen zeigt das.

Die Polizei Oberhausen warnt Autofahrer davor, allzu sorglos Wertgegenstände in ihrem geparkten Fahrzeug zurückzulassen.

Anlass für diese Warnung ist ein aktueller Fall: Am Dienstagnachmittag (31. März) parkte eine 51-jährige Oberhausenerin ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz am Westfriedhof in Lirich. Als sie nur kurze Zeit später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und eine im Fußraum abgelegte Handtasche gestohlen worden war.

„Nehmen Sie auch Ihr Navi stets mit!“

Die Polizei unterstreicht: „Auch Gelegenheit macht Diebe! Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen. Auch die Gegenstände zu verstecken, ist zwecklos, da Diebe jedes Versteck kennen. Nehmen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät immer mit. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes. Lassen Sie Ausweis, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum!“