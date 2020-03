Oberhausen: OGM nutzt Schließungen zum Großreinemachen

Oberhausen. An Schulen und Kindertagesstätten sorgt das Gebäudemanagement für erweiterte Reinigungen – ebenso in Hallenbädern. Trauerhallen der OGM schließen.

Die aktuelle Situation um die Ausbreitung des Coronavirus verursacht weitreichende Änderungen auch für die Beschäftigten der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH und hat zur Folge, dass sich Dienstleistungen und Aufgaben in den täglichen Abläufen verändern.

„Um einem Infektionsrisiko im Technischen Rathaus Sterkrade entgegenzuwirken, habe ich beschlossen, den Publikumsverkehr für die Bereiche der OGM auszusetzen“, erläutert OGM-Geschäftsführer Hartmut Schmidt. „Dadurch schützen wir Besucher und Mitarbeiter gleichermaßen. Aber grundsätzlich sind die Dienstleistungsbereiche der OGM sowohl im Technischen Rathaus als auch auf dem Zentralen Betriebshof in Buschhausen telefonisch erreichbar. Die Ansprechpartner und deren Telefonnummern sind auf der Internetseite ogm.de hinterlegt.“ Außerhalb der Servicezeit, also ab 16 Uhr, erreichen Bürger in Notfällen die für den Notdienst benannten Mitarbeiter über die Notdienstnummer 0151 - 7467 0099.

Die OGM-eigenen Trauerhallen bleiben bis Ende April geschlossen – hier ein herbstliche Impression vom Westfriedhof. Foto: Jörg Schimmel / WAZ-Fotopool

Die aktuelle Ausnahmesituation aufgrund des Coronavirus führt zu Veränderungen bei den Bestattungen auf den fünf kommunalen Friedhöfen: auf Nordfriedhof, Westfriedhof, Ostfriedhof, Alstadener Friedhof und Landwehrfriedhof. Für die Nutzung der Trauerhallen und die Betreuung der Trauerzüge wird bis voraussichtlich Ende April festgelegt, dass keine Trauerfeiern in den OGM-eigenen Trauerhallen stattfinden können. Ebenso werden die Trauerzüge nicht mehr wie bisher von OGM-Mitarbeitern geführt, sondern von einem Mitarbeiter des jeweils beauftragten Bestattungsunternehmens.

Pflegearbeiten an Außengeländen der Schulen

Durch die Schließung des Großteils der Oberhausener Schulen und Kindertageseinrichtungen werden die Reinigungskräfte der OGM den Schließungszeitraum nutzen, um sogenannte erweiterte Unterhaltsreinigungen in den geschlossenen Objekten durchzuführen. Das heißt, es werden vor allem die Bereiche gereinigt, die nicht zum Reinigungsumfang der täglichen Unterhaltsreinigungen gehören. Erweiternd dazu werden alle Oberflächen wie Tische, Fensterbänke, Handläufe, Türgriffe gereinigt. Die Verwendung von alkoholhaltigem Reinigungsmittel sorge für eine desinfizierende Wirkung.

Der ausfallende Betrieb an Oberhausener Schulen ermöglicht es den Teams des Haustechnischen Dienstes, verstärkt das Außengelände der Schulen sowie auch der angrenzenden Kindergärten und deren Umfelder zu pflegen. Die Pflegearbeiten umfassen nach Möglichkeit ebenfalls die Außengelände der Sportstätten sowie einzelne Geräteräume.

Am Wochenende wurde der Betrieb der Oberhausener Schwimmbäder eingestellt. Die OGM wird die Zeit nutzen und im Hallenbad Sterkrade die Beckenreinigung vorziehen. Das birgt den Vorteil, dass in den Sommerferien alle Hallenbäder zur Verfügung stehen.