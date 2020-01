Oberhausen: Parkautomaten ab 1. Februar überall scharf

Nach langen politischen Diskussionen wird nun das Parkgebühren-Konzept der Stadt Oberhausen auch für Alt-Oberhausen ab Samstag, 1. Februar, komplett umgesetzt: Mit zahlreichen Ausnahmen an bestimmten Straßen und auf zwei großen Parkplätzen müssen Autofahrer im Kerngebiet von Alt-Oberhausen in der Regel nun einen Euro pro Stunde zahlen – und zwar montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, an Samstagen von 9 bis 14 Uhr.

Die Parkgebühren liegen damit doppelt so hoch wie an den früher schon bewirtschafteten Parkflächen und werden zudem an Standorten erhoben, die bisher nicht parkgebührenpflichtig waren. Damit zahlt man für ein den ganzen Tag über parkendes Auto normalerweise neun Euro.

Tageskarten fürs Parken an bestimmten Stellen kosten nur drei Euro

Verbilligt angeboten werden Parkplätze allerdings im Innenstadtbereich von Alt-Oberhausen auf den großen Plätzen an der Düppel-/Gewerkschaftsstraße und an der Helmholtzstraße/Friedrich-Karl-Straße (DGB-Parkplatz) sowie an mehreren Straßenabschnitten – hier kostet der Tagesausweis nur drei Euro.

Die neue Gebührenpflicht gilt in Sterkrade bereits seit dem 1. September 2019 – und auch an den schon länger bestehenden Parkautomaten in der Oberhausener City mussten bereits seit Sommer 2019 die höheren Tarife gezahlt werden. Das Parken auf dem DGB-Parkplatz und auf dem Parkplatz an der Düppelstraße kostete seitdem fünf Euro am Tag (früher zwei Euro) – dieser Tarif wird nun auf drei Euro abgesenkt.

Die Stadt Oberhausen verbindet mit dem neuen Parkraumbewirtschaftungskonzept viele verschiedene Ziele: So sollen Anwohner schneller einen Parkplatz bekommen, durch Verteuerung von Autofahrten sollen Autofahrer angehalten werden, öfter Rad, Bahn oder Busse zu nutzen, der Parksuchverkehr soll verringert werden, weil man eher freie Parkplätze im bewirtschafteten Gebiet findet – und zudem sollen mehr Einnahmen für die Stadtkasse erzielt werden.

Alle Informationen zur neuen Parkgebührenordnung stellt die Stadt auch auf der Internetseite www.oberhausen.de/parkraumkonzept dar.