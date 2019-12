Oberhausen. Ein Fußgänger (54) wurde in Oberhausen am späten Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Oberhausen: Passant auf dem Gehweg von einem Auto erfasst

Auf dem Gehweg wurde ein Passant bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen verletzt.

Zu dem Unfall kam es am Sonntag, 22. Dezember, gegen 16.45 Uhr. Ein 69-jähriger Autofahrer aus Mülheim befuhr die Straße Dümpterkamp in Richtung Wehrstraße. In Höhe der Haus-Nummer 24 geriet er mit seinem Auto laut Polizei in einer Engstelle zu weit nach rechts und erfasste einen auf dem Gehweg in gleicher Richtung laufenden 54-jährigen Fußgänger. Der Passant wurde schwer verletzt und nach einer ersten Versorgung am Unfallort einem Krankenhaus zugeführt.

Weitere Ermittlungen zur Unfallursache werden im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durchgeführt.