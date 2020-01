Mit dem Thema Gewalt in der Pflege hat sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Oberhausener Gewerkschaftshaus an der Friedrich-Karl-Straße befasst. Rund 40 Beschäftigte aus Pflege und Betreuung waren gekommen, etwa zwei Drittel von ihnen Arbeitnehmer bei der Lebenshilfe Oberhausen und damit überwiegend in der Behindertenhilfe Tätige. Dabei zeigte sich, dass nicht etwa nur Demenzkranke das Pflegepersonal vor Probleme stellen, sondern psychisch stark erkrankte Menschen, die verstärkt in Behindertenwohnheimen aufgenommen werden.

„Was ist denn, wenn eine Einrichtung zunehmend ihre Belegung ändert?“, wollte eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe wissen. Zu ihren Klienten gehörten nicht mehr geistig Behinderte, sondern psychisch Kranke. Sie habe es neuerdings mit gewalttätigen Menschen zu tun, die wegen ihrer Übergriffe auch schon mehrfach die Einrichtung gewechselt hätten, aber irgendwo dann hängenblieben. Eine Gruppenleiterin:„Wie oft muss man sich an die Kehle fassen lassen?“

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

Der Rechtsanwalt Markus Neuhaus erklärte, niemand müsse sich Gewalt gefallen lassen. Zum einen gebe es eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für seine Beschäftigten. Notfalls müsse man an solche Menschen stets in Doppel-Besetzung herantreten.

Oberhausen 90 Prozent der Pflegekräfte erleben Gewalt Bei Verdi wurde die zunehmende Gewalterfahrung von Beschäftigten in Pflege und Betreuung mit Zahlen belegt. So hätten bei einer Befragung von 2000 Beschäftigten im Jahre 2012 drei Viertel der Frage zugestimmt, ob sie in den zurückliegenden zwölf Monaten verbale Gewalt erfahren hätten, also Beschimpfungen oder Bedrohungen. Mehr als die Hälfte der Befragten hätten auch von körperlicher Gewalt berichtet. Bei einer Wiederholung dieser Befragung unter 1569 Beschäftigten im Jahre 2018 sei ein deutlicher Zuwachs registriert worden. Danach hatten 90 Prozent der Befragten sprachliche Gewalt erlebt und zwei Drittel körperliche Gewalt.

Da es sich bei Übergriffen mit Verletzungen um Arbeitsunfälle handele, könne der Betriebsrat solche Gegenmaßnahmen erzwingen. Das könnten auch drastische Maßnahmen sein. Spezialeinrichtungen seien schließlich Auffangbecken für solche Patienten. Deren ständige Verlegung von Einrichtung zu Einrichtung mache keinen Sinn.

Die Überlastungsanzeige

Lebenshilfe-Betriebsrat Michael Schneider erklärte, Beschäftigte sollten zunächst mit einer „Überlastungsanzeige“ an den Arbeitgeber reagieren. Fälschlicherweise werde die gemeinhin als Eingeständnis der eigenen Überforderung gedeutet. Tatsächlich diene sie dem Zweck, dass Beschäftigte sich rechtlich entlasten könnten. Dem pflichtete Anwalt Neuhaus bei: Es gehe darum, sich selbst vor angeblichen Verletzungen der dienstlichen Pflichten zu schützen und damit womöglich vor einer Kündigung.

Oliver Reim von der Bochumer Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtspflege in Bochum hatte zuvor erläutert, dass es für den Schutz vor psychischen Belastungen noch keine „Unfallverhütungsvorschriften“ gebe. Gleichwohl könnten Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, die Gefährdung ihres Personal zu beurteilen und Vorkehrungen zu treffen. Ziel müsse sein, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die das Thema überhaupt berücksichtige.

Neue Sozialpolitik gefordert

Ein erfahrener Krankenpfleger unter den Teilnehmern ist der Auffassung: „Es ist doch ein Unding, dass mit Alter und Krankheit so vieler Menschen, mit ihrem Elend überhaupt viel Geld gemacht wird.“ Jetzt werde das auch auf die Behindertenhilfe ausgedehnt. Sein Tipp: „Politisiert euch, geht in die Gewerkschaft!“ Dem müsse durch eine andere Sozialpolitik entgegengetreten werden.