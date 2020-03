Oberhausen: Polizei erwischt drei Drogendealer in der City

Die Polizei ist am Mittwoch, 4. März Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen und hatte Erfolg: Drei Drogendealer ertappten die Beamten in der City.

Oberhausen. Ein Anruf aus der Bevölkerung alarmierte die Oberhausener Drogenfahnder. Auf einem Spielplatz ertappten die Beamten darauf drei Drogendealer.

Besorgte Anwohner informierten am Mittwoch, 4. März, die Polizei, weil sie einen möglichen Drogendeal auf dem Kinderspielplatz Grenzstraße/Ecke Lothringer Straße beobachten hatten.

Wie die Polizei berichtet, fuhren darauf sofort mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Ort des Geschehens. Dort trafen die Beamten drei Verdächtige an, die sich offenbar im hinteren Bereich des Spielplatzes aufhielten.

Mann und seine zwei Komplizinnen hatten Marihuana dabei

Bei der Personenkontrolle fanden die Polizisten bei einem 28-jährigen Mann, der in Essen wohnt, sechs Druckverschlusstütchen befüllt mit Marihuana. Außerdem hatte er Bargeld in einer für die Drogenszene typischen Stückelung dabei. Seine Begleiterinnen im Alter von 22 und 25 Jahren, die in Oberhausen und Bottrop gemeldet waren, versteckten ebenfalls Marihuana in ihren Taschen.

Die Polizisten stellten alle Drogen und Beweismittel sicher. Den wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Essener nahmen sie vorläufig fest und brachten ihn in Gewahrsam. Gegen alle Beschuldigten wurden Strafanzeigen erstattet.