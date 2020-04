Oberhausen: Polizei erwischt mutmaßlichen Rüpel-Fahrer

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen hat einen 19-Jährigen gefasst, der wohl ohne Führerschein unterwegs war und mehrfach andere Autofahrer gefährdet hat.

Die Polizei Oberhausen hat offenbar einen jungen Autofahrer erwischt, der ohne gültige Papiere mindestens einen Unfall gebaut und mit seinem rücksichtslosen Fahrverhalten mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Der 19-Jährige hatte eine kuriose Erklärung parat.

Doch von vorn: Gegen Mitternacht am 8. April wurden Beamte nach Angaben im Polizeibericht auf den auffällig gelben Twingo vor der Sparkasse an der Wörthstraße aufmerksam. Der Wagen war unverschlossen, der Zündschlüssel steckte, der Motor war noch warm. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Die Polizisten untersuchten das Auto, als sich der junge Mann dann doch näherte und sich als Besitzer zu erkennen gab.

Polizei Oberhausen wittert faule Ausrede

Die Erklärung des 19-Jährigen: Er habe den Motor zwar gestartet, doch gefahren sei er mit dem Auto nicht. Er habe schließlich keinen Führerschein. Den Wagen habe er vor etwa einem Monat gekauft und zunächst bei einem befreundeten Abschleppunternehmen in Mülheim untergestellt. Auf einem Anhänger habe dieser Bekannte den Wagen dann gegen Mitternacht zur Sparkasse transportiert. Dort habe der 19-Jährige ein Essener Nummernschild angebracht, das er von einem weiteren Bekannten bekommen haben will.

Die Version des jungen Mannes hielt einer Überprüfung der Polizei aber nicht stand: Noch vor Ort ergab die Datenabfrage, dass die Kennzeichen bereits Anfang des Jahres von einem an der Parallelstraße abgestellten Auto gestohlen worden waren. Außerdem erkannten die Polizisten den Wagen, der in den vergangenen Tagen bereits mehrfach bei verschiedenen Straftaten eine wesentliche Rolle gespielt hatte.

Fahrer zeigte den ausgestreckten Mittelfinger

So soll der Twingo mit den Essener Kennzeichen Ende Februar auf dem Parkplatz des Bero Centers mit hoher Geschwindigkeit zurückgesetzt und einen anderen Wagen beschädigt haben. Der Fahrer flüchtete damals vom Unfallort.

Nur wenige Stunden später, am Abend des folgenden Tages, gefährdete der Fahrer eines auffällig gelb lackierten Twingo auf der Mellinghofer Straße mehrere Autofahrer. Er missachtete offensichtlich mehrere rote Ampeln, fuhr viel zu schnell und schnitt die vor ihm fahrenden Autofahrer. Ein Zeuge fotografierte den Fahrer, der ihm daraufhin den „Mittelfinger“ zeigte.

Am vergangenen Samstag fiel ein gelber Twingo erneut in Oberhausen auf – um kurz nach ein Uhr auf der Helmholtzstraße und etwa eine halbe Stunde später auf der Grenzstraße. In allen Fällen stimmen die Beschreibungen des Fahrzeugführers genau mit dem Aussehen des 19-Jährigen überein. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn für weitere Ermittlungen zur Polizeiwache. In den Akten fanden die Ermittler dann gleich mehrere Alias-Personalien, die der Festgenommene bei verschiedenen Gelegenheiten angegeben hatte.

Auch dafür wird er sich nun verantworten müssen. Die Nacht auf Donnerstag verbrachte der junge Mann im Polizeigewahrsam.