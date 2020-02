Oberhausen: Polizei erwischt Zigarettendiebe nach Hinweisen

Oberhausen. Anwohner verständigen Samstagnacht in Oberhausen-Klosterhardt die Polizei, die daraufhin zwei mutmaßliche Zigarettendiebe festnehmen kann.

Anwohner der Wasgenwaldstraße in Oberhausen-Klosterhardt sorgten mit ihren Hinweisen Samstagnacht dafür, dass die Polizei zwei mutmaßliche Zigarettendiebe quasi auf frischer Tat festnehmen konnte. Die polizeilich schon in Erscheinung getretenen Verdächtigen im Alter von 16 und 19 Jahren müssen sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Anwohner verständigen die Polizei

Die Anwohner der Wasgenwaldstraße bemerkten nach Angaben der Polizei Samstagnacht mehrere Personen, die sich an einem Zigarettenautomat zu schaffen machten und diesen aufbrachen. Die alarmierte Polizei fing die Tatverdächtigen auf der benachbarten Taunusstraße ab und stellte unter anderem einen Rucksack sicher, in dem sich die möglichen Tatwerkzeuge befanden.

Die Verdächtigen, 16 und 19 Jahre alt, waren in der Vergangenheit bereits in „Eigentums-, Rohheits- und Drogendelikte“ verwickelt, so die Polizei. Sie wurden verhaftet und müssen sich in einem Strafverfahren verantworten.