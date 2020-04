Oberhausen: Polizei fahndet nach Falschgeld-Betrügerin

Oberhausen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach einer mutmaßlichen Betrügerin. Eine Frau hatte in einem Laden auf der Marktstraße mit Falschgeld bezahlt.

Aufgrund einer richterlichen Anordnung fahndet die Polizei jetzt mit einem Foto nach einer unbekannten Person. Die Frau auf dem Bild hatte offenbar bereits am 2. Oktober 2019 gegen Mittag auf der Marktstraße in einem Geschäft mit einem gefälschten 100 Euro-Schein bezahlt.

Polizei bittet um Hinweise zur Identität der gesuchten Frau

Dies stellte nach Polizeiangaben eine Mitarbeiterin fest, nachdem die Frau das Geschäft bereits verlassen hatte. Bisher konnte die Frau nicht ermittelt werden, daher wurde jetzt das Foto veröffentlicht. Wer die Person kennt, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 21 der Polizei Oberhausen unter 0208/826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.