Oberhausen. Eine mysteriöse Blutspur zog sich am frühen Freitagmorgen durch Oberhausen. Nach intensiver Suche fand die Polizei schließlich einen Verletzten.

Oberhausen: Polizei folgt Blutspur und findet Verletzten

Eine mysteriöse Blutspur hat die Polizei Oberhausen am frühen Freitagmorgen in Atem gehalten. Gegen 4.30 Uhr war die Spur an der Ecke Hermann-Albertz-Straße/Linsingenstraße gefunden worden. Nach stundenlanger Suche haben die Einsatzkräfte schließlich einen verletzten Mann im Knappenviertel entdeckt.

Bei der Suche entdeckten die Beamten an mehreren Stellen im Stadtgebiet Blutflecken, unter anderem an der Marktstraße, der Poststraße, der Bismarckstraße und am Uhlandplatz. Die Polizei tappte zunächst im Dunkeln, das Blut hätte auch von einem Tier stammen können.

Polizeihund und Helikopter eingesetzt

Daher kreiste am Morgen auch ein Hubschrauber über das Stadtgebiet, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera. Am Boden suchten Polizisten mit speziell ausgebildeten Mantrailer-Hunden nach einem möglicherweise schwer verletzten Menschen.

Nähere Details zur Art der Verletzung oder der Ursache sind zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.