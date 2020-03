Oberhausen Derzeit fahren in den frühen Morgenstunden in Oberhausen nur die Nachtexpress-Busse. Das sei nicht zumutbar, meint der Fahrgastverband.

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die eingeschränkten Fahrpläne der Oberhausener Verkehrsbetriebe Stoag. Zwar sei das Tagesangebot in der Woche mit dem Samstagsfahrplan aufgrund der Corona-Pandemie angemessen, jedoch lasse der Busverkehr in der Morgenspitze stark zu wünschen übrig. Viele Arbeitnehmer seien weiterhin auf einen lückenlosen Nahverkehr angewiesen, um zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen.

"Im Gegensatz zu allen Verkehrsbetrieben in den Nachbarstädten bedient die Stoag am frühen Morgen momentan nur das Nachtexpress-Netz", ärgert sich Pro Bahn-Sprecher Lothar Ebbers, der die Corona-Fahrpläne von Ruhrbahn, Duisburger Verkehrsbetrieben und der Vestischen mit denen der Stoag verglichen hat. In Oberhausen entstünden durch diese Regelung Bedienungslücken sowohl in Wohngebieten als auch bei wichtigen Arbeitsplatzstandorten.

Pro Bahn: Fahrgäste der Stoag stehen schlechter da als in den Nachbarstädten

"Alle anderen Verkehrsbetriebe folgen am Morgen dem normalen Liniennetz-Plan", so Ebbers. Oberhausen sei dagegen ein "absoluter Ausreißer" im Ruhrgebiet. Pro Bahn nennt beispielhaft die Quartiere Schlad, Dunkelschlagsiedlung/Westhoffsfeld und Stemmersberg, in denen nun teilweise sehr lange Wege zu den Nachtexpress (NE)-Haltestellen notwendig seien - Ebbers spricht von Wegstrecken von bis zu einem Kilometer.

Auch Gewerbegebiete wie Waldteich seien vor 8 Uhr gar nicht erreichbar. Hinzu komme, dass für zahlreiche Direktverbindungen im Tagesnetz beim NE-Netz deutliche Umwege und oft zusätzliche Umstiege erforderlich seien. Die Umstiegszeiten zu den Zügen im Regionalverkehr, deren Angebot ebenfalls ausgedünnt ist, würden sich vielfach ebenfalls deutlich verlängern, da der NE nur halbstündlich verkehre.

Schon ab Betriebsbeginn nach Tagesnetz fahren

Der von der Stoag zusätzlich für Kunden angebotene morgendliche Taxi-Transfer zu den Umstiegshaltestellen des NE ist in den Augen des Fahrgastverbandes in diesem Zusammenhang nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Pro Bahn fordert die Stoag deshalb dazu auf, ab Betriebsbeginn das übliche Liniennetz zu fahren und nach 6 Uhr auf den Samstagstakt umzustellen. Im Gegenzug könnten im Tagesverkehr bestimmte Angebote wie die Linie 966 (Neumarkt – Schloss – Hauptbahnhof) entfallen, schlägt Pro Bahn vor. Der Kaisergarten sei weiterhin mit der Linie 956 halbstündlich erreichbar.

Derzeit fahren in den Frühstunden zwischen 4 Uhr und 8 Uhr montags bis freitags verstärkt die Nachtexpress-Busse (NE). Tagsüber gilt der Samstagsfahrplan.

