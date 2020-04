„Oberhausen quizzt“ landet auch online vollen Erfolg

Oberhausen. Live aus der Lichtburg gab’s ein spezielles Film-Quiz in der Tradition des „Altenberger Quizabends“: 30 Rate-Teams mit 120 Personen waren dabei.

Seit drei Jahren erweist sich der „Altenberger Quizabend“, veranstaltet von der Terre des hommes, als heimlicher Hit im Programm des Zentrums Altenberg. Um dieses Format trotz der Corona-Krise weiterzuführen, griff man zurück auf die langjährige Kooperation mit dem Lichtburg Filmpalast und dem technischen Know-how des Teams um Cengiz Sunter und Robin Rößing.

So entstand die interaktive Online-Version „Oberhausen quizzt“ die bereits mit zwei Live-Streams große Erfolge verbucht – zuletzt zum Thema Film direkt aus dem großen Kinosaal der Lichtburg. Via Internet ist es möglich das Quizz live oder zeitversetzt zu verfolgen. Die Teilnehmer vernetzen sich per Videochats oder in den Sozialen Medien mit Freunden, um in Teams den Champion des Abends zu ermitteln.

„Bald sind wir wieder für euch da!“

„Die Resonanz ist super“, berichtet Moderator Sebastian Henke von Terre des hommes: „Am Filmquiz nahmen rund 120 Personen in 30 Teams live teil.“ Tendenz steigend. „Es geht auch darum, den Menschen ihre Lieblingsorte nach Hause zu bringen“, sagt Petra Rockenfeller, die Theaterleiterin der Lichtburg. „Im Moment merkt man, dass schon eine Sehnsucht nach Orten besteht, die man sonst wie selbstverständlich besucht.“ Petra Rockenfeller nennt es „wichtig, dass man präsent bleibt und vermittelt: Bald sind wir wieder für euch da!“

Zumindest online soll das auch so bleiben: Unter oberhausen-quizzt.de gibt es Links, Termine und Ergebnisse. Das nächste Quiz aus der Lichtburg folgt bereits am Samstag, 25. April, um 18.30 Uhr. Am Mittwoch, 29. April, wird dann aus dem Zentrum Altenberg gesendet. Die vorherigen Ausgaben sind weiterhin abrufbar.