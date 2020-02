Oberhausen: Schlagerparty unterbrochen – Frau entbindet Kind

In der trubeligen Schlagerwelt ist schon viel Unerwartetes passiert – doch selbst bei erfahrenen Musik-Managern ist in der späten Samstagnacht der Puls weit nach oben geschnellt. Das Indoor-Festival „Best of Popschlager“ biegt in Oberhausen-Sterkrade gerade auf seine Zielgerade ein. Schlagersänger Chriss Martin (aktueller Hit: „Jetzt weiß ich Bescheid“) setzt den Saal in der Gaststätte „Klumpen Moritz“ in Oberhausen-Sterkrade unter Stimmung. Doch im Vorraum wird es hektisch. Bei einer schwangeren Frau, die sich gerade in den WC-Räumen der Lokalität aufhält, setzen plötzlich heftige Wehen ein. Anwesende Ersthelfer ahnen: „Das Baby kommt sofort!“

Schlagerparty nach Geburt fortgesetzt

„Gegen halb eins haben wir den Notarzt und die Polizei verständigt“, sagt Veranstalter Andre Kusch unserer Redaktion. „Die Frau ist von Helfern versorgt worden. Wir haben den Bereich abgesperrt.“ Da sich die Party noch im vollen Gang befindet, die Musik bei mehreren Hundert Schlagerfans durch den gut besetzten Saal schwappt, reagieren auch die Verantwortlichen auf der Bühne. „Wir haben den Auftritt von Chriss Martin natürlich sofort unterbrochen und das Publikum über die Situation informiert.“

Ersthelfer kümmern sich um die Besucherin – und ein kleines Mädchen erblickt noch vor den schnell eintreffenden Rettungskräften das Licht der Welt. Kusch: „Das hat alle Anwesenden natürlich ziemlich mitgenommen.“

Nach dem Transport in ein Oberhausener Krankenhaus setzen die Macher die Schlagerparty fort. Am frühen Sonntagmorgen erhält Veranstalter Andre Kusch dann die gute Nachricht. „Mutter und Tochter geht es gut!“ Das kleine Mädchen heißt Angelina. Happy End!

Veranstalter: „Habe ich noch nicht erlebt“

Dass es während eines Schlager-Events schon einmal hektischer werden kann, kennt Kusch aus seiner langjährigen Zeit als Veranstalter. „Best of Popschlager existiert seit zehn Jahren. So etwas oder auch nur Ähnliches habe ich in dieser Zeit aber noch nicht erlebt.“

Bei der Partyreihe im „Klumpen Moritz“ standen neben Sänger Chriss Martin auch Michael Fischer („Wo bist du?“) und Nico Gemba („Der letzte Fox“) auf der Bühne. Die Veranstaltungsreihe beschäftigt sich vornehmlich mit dem Subgenre Popschlager, feierte nun aber eine saisonale Helau-Ausgabe. Daher kamen am frühen Abend auch Oberhausener Karnevalstollitäten vorbei. Zuvor gastierte die Party-Serie in der Gaststätte Alt-Buschhausen und in der Turbinenhalle.