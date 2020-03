Oberhausen: Schwerer Auffahrunfall - sieben Verletzte

Oberhausen. Ein Transporter ist an einer Kreuzung offenbar mit einiger Wucht auf wartende Pkw gekracht und hat diese ineinandergeschoben.

Zu einem schweren Auffahrunfall mit sieben Verletzten ist es am Freitagnachmittag in Oberhausen auf der Hünenbergstrasse gekommen. Laut Polizeibericht waren drei Pkw in Richtung Dinslaken unterwegs. In Höhe der Einmündung Starenweg hätten die drei Fahrer ihre Wagen verkehrsbedingt gestoppt. Ein dahinter fahrender, 62 Jahre alter Mann reagierte nicht rechtzeitig und krachte wohl mit einiger Wucht in die stehenden Pkw.

Durch den Aufprall wurden die Wagen aufeinandergeschoben. Bei dem Unfall wurden die Insassen der Pkw unterschiedlich schwer verletzt, während der Verursacher unverletzt geblieben sei, heißt es im Bericht der Polizei. Eine 33 jährige Frau sei schwerverletzt in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Drei Erwachsene ( 18, 22 und 32 Jahre alt ) und drei Kinder ( 5,7 und 11 Jahre alt) seien mit leichteren Blessuren davon gekommen. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde die Hünenbergstraße in beide Richtungen ca. 80 Minuten im Berufsverkehr gesperrt. (red)