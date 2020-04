Oberhausen: Senioren wimmeln Corona-Betrüger ab

Symbolbild. Enkeltrick-Betrüger hatten es am Samstag offenbar in großem Stil in Oberhausen auf Opfer abgesehen.

Oberhausen. Enkeltrick-Betrüger hatten es am Samstag in mehreren Fällen auf Senioren in Oberhausen abgesehen. Sie tischten Geschichten mit Corona-Bezug auf.

Bisher unbekannte Telefonbetrüger hatten es am Samstag offenbar in mehreren Fällen auf Opfer in Oberhausen abgesehen. Wie die Polizei am Samstagabend berichtete, habe es mindestens zehn Betrugsversuche gegeben, alle bei Senioren. Immer handelte es sich um den sogenannten Enkeltrick, inzwischen mit Bezug zur aktuellen Corona-Pandemie.

"Die Kriminellen behaupten, dass der Sohn oder ein nahes Familienmitglied schwer an Corona erkrankt ist und unbedingt ein teures Medikament aus Amerika zum Überleben benötigt. Dafür wollen sie dann Geld", berichtete die Polizei.

Enkeltrick-Betrüger nehmen immer wieder Senioren ins Visier

In mindestens zehn Fällen jedoch bissen die Betrüger laut Polizei "auf Granit", heißt es in der Mitteilung: "Die älteren Herrschaften brachen das Telefonat schnell ab und riefen sofort per Notruf 110 die Polizei."

Die Telefonbetrüger nehmen immer wieder Senioren ins Visier. Sie gehen dabei systematisch vor und suchen in Telefonbüchern ganz gezielt nach alten und altmodischen Vornamen, sagt die Polizei: "Die Täter wissen, dass die 'ältere Generation' grundsätzlich immer sehr freundlich und hilfsbereit ist. Das wollen sie ausnutzen", warnt die Polizei. Täter versuchen, in den Telefonaten das Vertrauen der Senioren zu gewinnen und so im Gesprächsverlauf an persönliche Informationen zu kommen, mit denen sie den älteren Herrschaften dann finanziellen Schaden zufügen wollen, auch indem sie sie psychisch unter Druck setzen.

"Auflegen, die Polizei informieren und Mitmenschen schnell warnen"

Generell rät die Polizei bei zweifelhaften Telefonanrufen Unbekannter, die sich auch gerne als Polizisten oder städtische Mitarbeiter ausgeben: