Wirtschaftsbetriebe Oberhausen: So verschiebt sich die Müllabfuhr an Weihnachten

Oberhausen. Wegen der Weihnachtsfeiertage leeren die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe die Mülltonnen in Oberhausen zu geänderten Zeiten. Eine Übersicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: So verschiebt sich die Müllabfuhr an Weihnachten

Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage verschiebt sich die Müllabfuhr in Oberhausen. Betroffen sind sowohl die Restmülltonnen als auch die Papier- und Biotonnen und die Gelben Säcke.

Bereits am Samstag, 21. Dezember, leeren die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe (WBO) die Tonnen, die regulär erst am Montag, 23. Dezember, an der Reihe gewesen wären. Am Montag, 23. Dezember, werden dann die Gefäße für Heiligabend und an Heiligabend (24. Dezember) die Tonnen für den ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, geleert.

Silvester und Neujahr

Nach den Weihnachtsfeiertagen kommt die Müllabfuhr jeweils einen Tag später. Am Freitag, 27. Dezember, wird der Müll für den 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) abgeholt und am Samstag, 28. Dezember, der für Freitag, 27. Dezember. Am 30. und 31. Dezember (Silvester) wird der Müll regulär wie im Abfallkalender vermerkt abgefahren.

Nach Neujahr kommen die Müllwagen der WBO dann erneut einen Tag später, also erst am Donnerstag, 2. Januar 2020, für Neujahr (1. Januar 2020), am Freitag, 3. Januar 2020, für Donnerstag (2. Januar) und am Samstag, 4. Januar 2020, schließlich für Freitag (3. Januar).

Die Schadstoffannahmestelle am Wertstoffhof bleibt am 27. und 28. Dezember ganztägig geschlossen. Weitere Informationen gibt es bei der Abfallberatung unter 0208-82 53 585.