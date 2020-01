Oberhausen. Auch im Winter ist die Vogelwelt in Oberhausen vielfältig. Das zeigte ein Spaziergang mit Vogelkennern vom Naturschutzbund in Klosterhardt.

Oberhausen: Spaziergänger entdecken draußen Meisen & Co.

Auf die Suche nach Wintervögeln in Klosterhardt hat sich am Sonntag eine Gruppe auf Einladung des Naturschutzbundes Oberhausen (Nabu) gemacht. Vier Männer und zwei Frauen starteten bei nasskaltem Wetter mit Vogelkenner Michael Tomec vom Volksgolfplatz Jacobi aus.

Verschiedene Brauntöne kennzeichnen das Gefieder der Sumpfmeise. Foto: Foto: WP

Auf dem hoch gelegenen Wiesengelände ließen sich zunächst gar keine gefiederte Zweibeiner ausmachen. Dann kamen aber doch ein Pärchen Elstern und zwei Rabenkrähen in den Blick. Im angrenzenden Waldgebiet machte Tomec auf die Nester der Elstern, hoch oben in den Bäumen, aufmerksam. „Die Elstern legen oft Scheinnester an. Das spätere Brutnest ist an seiner Napfform zu erkennen“, erklärte er. Die größere Rabenkrähe verdränge die Elster, indem sie deren Nester ausnehme, fügte er hinzu. Allerdings komme es in der Natur nie zur völligen Ausrottung einer Art durch eine andere.

Spechthöhlen im Totholz

Auffallend viel Totholz nahe der Harkortstraße ließ die Vogelfreunde am Sonntag auf Spechte zu sprechen kommen. „Da Totholz weicher als vitales Holz ist, ziehen sie es für den Bau ihrer Höhlen vor“, sagte Tomec. Bruchstellen und fehlende Rinde gewährten Einblicke in ehemalige Spechthöhlen und zeigten zahlreiche Bohrlöcher. „Mit ihrer harpunenartigen Zunge spießen die Spechte die Insektenlarven in deren Fraßgang regelrecht auf“, sagte der Vogelkundler.

Schwarzgrün ist die Kohlmeise gefiedert. Foto: Patrick Pleul / dpa

Vereinzelt ließen sich Vögel in den kahlen Baumkronen sehen. Ein Vogelfreund machte sich Notizen, wen er wo angetroffen hatte. Michael Tomec machte auf die unterschiedlichen Größen der Einfluglöcher aufmerksam. „Grünspechte weiten gern ehemalige Höhlen der kleineren Buntspechte auf“, erklärte er. Ob eine Höhle tatsächlich genutzt wird, konnte die Gruppe durch das Fernglas am Abrieb der Rinde am Einflugloch erkennen.

Wozu der lange Schnabel nützt

Am Rand des evangelischen Friedhofs Osterfeld hüpften Sumpf- und Kohlmeisen auf den Bäumen. „Sie suchen im Geäst nach Samenkörnern oder Insektenlarven“, sagte Tomec. Dann zückte er sein Smartphone, um die Unterschiede zwischen beiden Meisenarten zu demonstrieren: Der Körper der Kohlmeise ist schwarzgrün gefiedert, die Sumpfmeise dagegen hell- und dunkelbraun. Dort hielten sich auch Gartenbaumläufer auf, erkennbar am braunen Gefieder und dem langen Schnabel. „Damit stochern sie in den Tiefen grober Baumrinde nach Futter“, erklärte Michael Tomec. Meisen kämen da nicht dran.

Stochert mit seinem langen Schnabel in der Gartenbaumrinde: der Gartenbaumläufer. Foto: Foto: Klaus Pollkläsener

Auf ganze anderes Futter hatte es der Buchfink abgesehen, unten, auf dem Waldboden, wo er im Laub herumwuselte und nach Sämereien suchte. Nur ab und zu lauschte die Gruppe auch nach Vogelstimmen. Dabei singen im Winter auch Rotkehlchen, Kohl- und Blaumeise.

Oberhausen Langzeit-Überblick über die Vogelpopulation Jedes Jahr veranstaltet der Naturschutzbund (Nabu) eine Stunde der Wintervögel. Der Spaziergang ist dabei ein begleitendes Angebot. Das ganze Wochenende über waren Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, jeweils eine Stunde lang an einem Ort die jeweils größte Ansammlung einer Vogelart zu melden. Die Vogelkundler wollen sich auf diese Weise einen Langzeit-Überblick über die Entwicklung der Vogelpopulation machen. „Es kann auch kurzfristige Schwankungen geben, die wetterbedingt sind“, gibt Michael Tomec zu bedenken. „Rotdrossel, Wacholderdrossel und Bergfink suchen Wohnsiedlungen erst bei anhaltender Kälte auf, wenn sie im Wald nichts mehr zu fressen finden.“ Deutschlandweit wurden 2019 über 138.000 solcher Meldungen von 3,5 Millionen Vögeln im Siedlungsgebiet gemacht. In Oberhausen sind es am vergangenen Wochenende bis Sonntagmittag Meldungen von 1890 Vögeln aus 69 Gärten gewesen. Für Oberhausen sind Zahlen seit 2011 abrufbar. In Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306, treffen sich Vogelkundige an jedem letzten Dienstag eines Monats um 18 Uhr zum Fachsimpeln.

Am Rand der Schwarzwaldstraße machte Tomec auf einem Baum in großer Höhe einen alten Habichthorst aus. „Schon am Nest kann man auf seinen Erbauer schließen“, sagte er. Der Sperber baue immer dicht am Stamm, der Habicht, ebenfalls ein Greifvogel, in der Mitte mehrerer Verzweigungen. Sie machten Jagd auf Kleinvögel bis zur Größe von Tauben.

Futterstellen regelmäßig reinigen

Vor einem Haus mit Futterstellen ließen es sich neben Meisen auch eine Heckenbraunelle, erkennbar am dunkelbraunen Gefieder, schmecken. Gegen ihre Fütterung bestehen nach Ansicht der Vogelfreunde keine Bedenken. „Nur muss man die Futterstelle regelmäßig reinigen, damit sich die Tiere nicht regelmäßig anstecken“, gab Michael Tomec zu bedenken.

Singender Buchfink. Foto: Foto: Frank Hecker

Auf dem Rückweg, am Friedhof vorbei, waren dann endlich auch Rotkehlchen zu sehen. An der Grenze zum Golfplatz hörten die Vogelkundler den Ruf eines Buntspechts. Und am großen Teich auf dem Golfplatz hatten sich gleich sechs Rabenkrähen versammelt.