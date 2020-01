Hubert Cordes, der SPD-Stadtverordnete für Sterkrade und SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Bongers stehen den Bürgern am 29. Januar auch für weitere Fragen zur Verfügung.

Oberhausen. Über die geplanten Entwicklungen in Sterkrade klärt die SPD am 29. Januar auf. Es geht um das integrierte Handlungskonzept für den Stadtteil.

Oberhausen: SPD stellt Handlungskonzept für Sterkrade vor

Gemeinsam mit der Oberhausener SPD-Fraktionsvorsitzenden Sonja Bongers wird der Sterkrader SPD-Stadtverordnete Hubert Cordes am Mittwoch, den 29. Januar, um 17 Uhr im Café Cordes, Brandenburger Straße 4 das integrierte Handlungskonzept für Sterkrade vorstellen. Es geht um grundlegende Fragen wie: Was ist das integrierte Handlungskonzept? Welche Ziele verfolgt es für Sterkrade? Welche Planungen stehen aus? Was wurde bereits im Rahmen des Konzeptes umgesetzt?

Bürger sollen über die Entwicklungen in Sterkrade informiert werden

Aber nicht nur das integrierte Handlungskonzept soll vorgestellt und diskutiert werden, sondern es wird auch die Möglichkeit bestehen, im Rahmen einer Fragestunde andere Themen mit den beiden SPD-Politikern zu diskutieren. Ziel der Veranstaltung ist es, die Sterkrader Bürgerinnen und Bürger über die Entwicklung ihres Stadtteils zu informieren.