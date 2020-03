Oberhausen: Stadtchef will Knappenviertel-Bewohnern zuhören

Oberhausen. Der nächste Termin in der Reihe „Auf ein Wort mit Daniel Schranz“ steht an: Diesmal geht es um die Situation in Oberhausen-Ost/Knappenviertel.

Die nächste Veranstaltung in der Reihe „Auf ein Wort mit Daniel Schranz“ findet am Donnerstag, 12. März, im Haus Abendfrieden statt. Oberbürgermeister Schranz will an diesem Abend mit Bürgern aus Oberhausen-Ost beziehungsweise dem Knappenviertel ins Gespräch kommen.

Wann wird das Möbelhaus verlagert? Wie entwickelt sich das Knappenviertel? Was bewegt die Menschen in Oberhausen-Ost? Entwickelt sich der Stadtteil in die richtige Richtung? Oberbürgermeister Daniel Schranz möchte beim nächsten Bürgerdialog diese und andere Themen diskutieren. Dabei gibt es keine Vorgaben. Lob, Kritik, Anregungen – alles ist erwünscht, heißt es in der Einladung aus dem Rathaus. Bürgerinnen und Bürger können auch vorab ihre Fragen per Mail einreichen (buergerbeteiligung@oberhausen.de).

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung besucht Daniel Schranz nach und nach die Stadtteile in Oberhausen und tauscht sich mit den dort lebenden Menschen über Entwicklungen im Stadtteil aus. Die Veranstaltung im Haus Abendfrieden (Dieckerstraße 65, Haupteingang, großer Saal im 1. Obergeschoss) beginnt am 12. März um 18.30 Uhr. Alle weiteren Termine und Stadtteile der Dialogtour 2020 sind auf oberhausen.de/buergerbeteiligung eingestellt. Dort finden sich auch die Antworten auf die offenen Fragen oder Anmerkungen aus den vergangenen Bürgerdialogen. Der nächste Bürgerdialog findet am 2. April in der Walsumermark statt.