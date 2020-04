Oberhausen: Straßenbahn-Linie 112 fährt nicht bis Sterkrade

Oberhausen. Wegen Kontrollarbeiten an der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal fährt die Bahnlinie 112 tagsüber bis Freitag, 17. April, nicht bis Sterkrade.

Auf Änderungen bei der Straßenbahnlinie 112 müssen sich Fahrgäste einstellen. Von Mittwoch, 15. April, bis Freitag, 17. April, fährt die Linie 112 jeweils von ca. 8. 30 Uhr bis gegen 18 Uhr nur zwischen Oberhausen-Hauptbahnhof und Mülheim-Hauptfriedhof. Darauf weist das Verkehrsunternehmen Stoag hin.

Grund seien routinemäßige Prüfungen an der ÖPNV-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal, auch die „Blaue Brücke“ genannt. Die Stoag bittet deshalb die Fahrgäste, in diesem Zeitraum auf dem Streckenabschnitt „Oberhausen Hauptbahnhof“ und „Bahnhof Sterkrade“ die Busse SB 90, SB 98 und 960 zu nutzen, um in den Stadtnorden zu kommen.