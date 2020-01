Oberhausen. Mehrere Zeugen nahmen die Verfolgung auf und hielten eine 21-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei Oberhausen fest.

Oberhausen: Taschendiebin (21) von Zeugen festgehalten

Eine mutmaßliche Taschendiebin wurde jetzt im Bero-Zentrum festgenommen.

Am Donnerstag, 30. Januar, kam es in dem Einkaufszentrum gegen 17 Uhr zu diesem Geschehen: Eine 63-Jährige wurde nach Angaben der Polizei Oberhausen nach dem Bezahlen an der Theke eines Geschäftes im Bero-Zentrum von einer Frau angerempelt. Dabei zog diese junge Frau anscheinend die Geldbörse der Älteren aus deren Handtasche. Die 63-Jährige bemerkte den Diebstahl sofort, rief um Hilfe und zeigte auf die Flüchtende.

Mehrere Männer (unter anderem 21 und 41 Jahre alt) nahmen die Verfolgung auf. Sie konnten die 21-Jährige aus Bulgarien schließlich auf dem Parkplatz festhalten. Sie händigte die Beute wieder aus. Die sofort verständigte Polizei nahm die junge Frau vorläufig fest. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.